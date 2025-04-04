У Мелітополі знищено броньовик з бойовиками Кадирова: ГУР повідомило деталі

Окрім екіпажу у автомобілі перебували десантники елітного підрозділу.

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Деталі вибуху броньованого автомобіля в Мелітополі / Колаж: Главред, фото: соцмережі Айдамара Абдулкерімова (ілюстративне), ГУР

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У Мелітополі вибухнув бронеавтомобіль з російськими окупантами

Під час вибуху померли щонайменше 5 "кадировців"

У тимчасово окупованому Мелітополі 3 квітня на околицях прогримів вибух. З'ясувалося, що це вибухнув броньований автомобіль "Тигр" російських окупантів.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, всередині авто був екіпаж та десант елітного підрозділу РФ "Ахмат-Восток".

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Точна кількість окупантів, які перебувати у бронеавтомобілі на момент вибуху невідома, однак у ГУР повідомили про втрати, яких зазнав противник. Щонайменше 5 "кадировців" ліквідували під час знищення "Тигра".

"ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата", - наголосили у відомстві.

Вибухи в Мелітополі - останні новини

Раніше, у січні 2025 року ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що після гучних вибухів у Мелітополі стало відомо про приліт по місцю базування російських окупантів.

Напередодні знищення ворожих сил у Мелітополі відбулося біля заводу автотракторних запчастині. Там вибухнув ВАЗ 2110 з трьома військовослужбовцями РФ.

Нагадаємо, Главред писав, що у результаті спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору у березні минулого року успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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