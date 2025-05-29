РФ застосувала нове озброєння: Україну атакували невідомі повітряні цілі

Наразі залишається незрозумілим те, для чого Росія модифікувала нове озброєння.

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Нічна атака дронів була незвичною через застосуванням ворогом нового типу озброєння / Колаж: Главред, фото: 103 ОБр ТрО, facebook.com/Serhii.Flash

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Росія атакувала Одещину новим типом зброї

ППО вдалося збити дві невідомі цілі

Ймовірно, РФ запустила перероблену на дрон реактивну мішень для перевірки ППО

У ніч на 29 травня країна-агресорка Росія атакувала Одеську область трьома засобами повітряного нападу невідомого типу. Про це повідомили у Facebook Повітряного командування "Південь".

Відомо, що дві невідомі цілі протиповітряній обороні півдня вдалося знищити, а одна була локаційно втрачена в акваторії Чорного моря.

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Водночас український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш написав, що новим типом озброєння, яким противник атакував Україну є ударний реактивний БПЛА "Дань-М".

"Ці БПЛА були запущені групою з Криму. "Дань-М" - це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку РФ переробила на ударний БПЛА. Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БПЛА "СТРИЖ", але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо Росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість даних БПЛА у них велика", - пояснив він.

Флеш додав, що в оригіналі мішень має червоний колір, але в даному випадку колір її корпусу змінили. Експерт також розкрив деякі характеристики безпілотника, а саме:Час польоту 25-40 хвилинШвидкість 400-750 км/годВисота польоту до 9 кілометрів

"З міркувань інформаційної безпеки я не можу повідомити долю цієї групи ударних БПЛА", - підсумував він.

Атаки російських дронів на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська все частіше використовують поряд з ударними дронами "Шахед"/"Герань" спеціальні безпілотники-обманки без бойової начинки - так звані "пародії".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Раніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ прокоментували думки про те, що скоро РФ запускатиме щоночі понад 1000 дронів. З'ясувалося, що росіяни мають можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше "Шахедів".

Напередодні повідомлялося, що російські загарбники продовжують завдавати дронових та ракетних ударів по Україні. При цьому ворог намагається цинічно виправдати свої масштабні атаки нібито загрозою "терористичних атак та провокацій".

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Хто такий Сергій Флеш? Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний Сергій Флеш — український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

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