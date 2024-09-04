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Рекордна кількість техніки: під час наступу на Покровськ ворог зазнав втрат

Анна Косик
4 вересня 2024, 11:02
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Щоденне знищення ЗСУ великої кількості військової техніки та особового складу противника може зупинити наступ ворога на Покровськ.
Град, танки
За одну добу ворог втратив майже 200 одиниць техніки / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео 54 ОМБР

Просування окупантів на Авдіївському напрямку на близько 40 кілометрів в сторону Покровська обійшлося окупаційним військам РФ величезною ціною. Офіційні джерела повідомляли про тисячі ліквідованих росіян та сотні одиниць знищеної техніки.

Як повідомляє Forbes, нещодавно противник пережив найдорожчу добу за весь час повномасштабного вторгнення агресора Росії в Україну. Аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських машин і важкого озброєння. В той час як втрати України були набагато меншими: менше трьох десятків.

"Якщо поглянути на це в перспективі, то в середньому за приблизно 920 днів своєї широкомасштабної війни проти України Росія втрачала по 19 одиниць важкого озброєння на добу. Інакше кажучи, одноденний рекорд росіян на цих вихідних був майже в 10 разів більшим за середній показник втрат", - йдеться у статті.

відео дня

Простіше кажучи, постійний штурм Покровська дуже дорого обходиться окупантам і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу, вважають в Conflict Intelligence Team.

Тож існує ймовірність, що під час російського наступу на Покровськ закінчаться люди та транспортні засоби. Тоді мине чимало часу, перш ніж Росія зможе зібрати ресурси для другої спроби наступу.

З цієї причини деякі українські спостерігачі оптимістично дивляться на ситуацію на Покровському напрямку, незважаючи на нещодавнє просування Росії до міста.

"Можна припустити, що до середини вересня ворог дійде до міста, але захопити його не зможе", – прогнозують в Українському центрі оборонних стратегій.

Якщо цей сценарій справдиться, після кривавих 11 місяців провал армії РФ може нарешті означати кінець російського наступу, який розпочався восени минулого року під Авдіївкою.

"Бої за Покровськ можуть стати кульмінацією російського наступу цього року, після чого лінія фронту почне стабілізуватися. Але ці оптимістичні прогнози ґрунтуються на одному ризикованому припущенні: росіяни не можуть негайно компенсувати свої втрати. Але чи встигнуть українські війська і техніка врятувати Покровськ – незрозуміло.

Що відомо про Forbes?

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, протягом останніх тижнів окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Хоча їхні джерела підозрюють, що у ЗСУ є певний план, самі українські військові кажуть, що зараз працюють над стримуванням ворога на цій ділянці фронту усіма силами. Військовий експерт Іван Ступак вважає, що бої за Покровськ можуть розпочатися вже дуже скоро.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції на південний схід від Покровська Донецької області. Йде мова про південно-західну частину Новогродівки.

Раніше повідомлялося, що ситуація на східному фронті, зокрема на Покровському та Торецькому напрямках, набула критичного стану. Однак, попри важкі обставини, спостерігаються елементи стабілізації завдяки перекиданню резервів Сил оборони.

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