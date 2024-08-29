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"Бої дуже важкі": в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька

Юрій Берендій
29 серпня 2024, 14:14
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В Deepstate зазначають, що росіяни знайшли шлях для наступу на місто Торецьк, однак говорити про оточення ЗСУ на цьому напрямку передчасно.
'Бої дуже важкі': в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька
В DeepState оцінили загрозу оточення Торецька / Колаж Главред, фото: Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, deepstatemap

Російські окупанти проводять безперервні наступальні операції на Торецькому напрямку намагаючись окупувати місто Торецьк, що на Донеччині. Про те, чи існує загроза оточення українських військ в Торецьку розповів в ефіті телеканалу "Еспресо" співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.

Він зазначив, що говорити про котел навколо Торецька — це перебільшення. Наразі росіяни просто знайшли шлях і напрямок, звідки можна проникнути в населений пункт зі сторони Північного, де вони постійно проводять штурмові дії.

"Якщо говорити зі сторони Нью-Йорка, Неліпівки, по-перше, там дуже важкі бої йдуть за Нью-Йорк, зараз пробують стабілізувати ситуацію і там проводиться дуже клопітка робота з приводу цього, щоб не дати московитам рухатися з Нью-Йорка по тих ходах в Неліпівку", - зазначив він.

відео дня

Аналітик підкреслив, що це не котел, а лише окремі проходи. Вони пробираються до Неліпівки через українські позиції, і це найточніше описує ситуацію.

Роман Погорілий зазначив, що в населених пунктах Нью-Йорк і Залізне масштабних просувань не спостерігається. Однак, якщо говорити про вогневий мішок між Нью-Йорком і Залізним, то на перший погляд здається, що противник може переміщатися між цими пунктами, намагаючись оточити територію.

Проте цей мішок завжди був більшим, робить висновок він.

"Наші військові також це все моніторять, тобто там вони можуть відійти і зараз там якихось масштабних просувань із Залізного в Нью-Йорк не прослідковується. Тому вони просто лізуть з усіх сторін, там ідуть важкі бої, і це все, що можна сказати на сьогодні", - розповів Роман Погорілий.

'Бої дуже важкі': в DeepState оцінили загрозу оточення Торецька
Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська нещодавно просунулися в районі Торецька. Геолокаційні знімки від 21 серпня показують, що окупанти наблизилися до східних околиць міста. Російські сили вели наступальні дії біля Торецька, Диліївки, а також у районах Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня.

Також військовий експерт Іван Ступак повідомив, що ще місяць тому російські окупанти почали використовувати тактику прокладання тунелів для просування в тил українських позицій в районі Торецька. За його словами, вони масово риють тунелі в цьому напрямку.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що метою російської окупаційної армії є не захоплення міста Покровськ, а подальший наступ на Костянтинівку.

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