Понад 100 атак: найгарячішим напрямком на фронті сьогодні став не Покровськ

Окупанти зосередили увагу на Сході - штурмують Часів Яр, намагаються зайти у Торецьк.

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ЗС РФ продовжують безперервно атакувати позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, Сухопутні війська ЗС України

Протягом 3 вересня Росія атакувала позиції ЗСУ 118 разів, майже половина з яких - на Курахівському і Покровському напрямках.

У зведенні Генштабу вказується, що на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля.

Сили оборони вже відбили 21 атаку противника, десять боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля окупанти прикладають біля Новогродівки і Михайлівки.

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Водночас найбільше боїв - на Курахівському напрямку. Росіяни 37 разів атакували українські підрозділи – найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки і Георгіївки. П’ять боїв ще тривають.

Війна в Україні - ситуація на інших напрямках

В районі Лиманського напрямку Твердохлібове, Дружелюбівка, Новосадове, Греківка, Невське, Торське та Терни з початку вівторка ЗСУ відбили 8 з 16 штурмів росіяни. Бої тривають.

Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного відбито усі три атаки окупантів.

Тривають бої поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак станом на зараз збільшилась до 7. Усі атаки зупинено.

Відбито усі 8 атак на Времівському напрямку. 5 разів ЗС РФ атакували захисників на Оріхівському напрямку та один раз - на Придністровському.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції на південний схід від Покровська Донецької області. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати Маринівку (південніше Новогродівки), що заважає окупантам просуватися на південь до Селидового.

Тим часом військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що на підступах до Торецька тривають сильні штурмові бої противника. Попри те, що Сили оборони змогли зупинити противника поблизу міста, ворог не полишає спроб прорвати позиції захисників. Подекуди ЗСУ були змушені відійти.

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