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"РФ тиснутиме на фронті ще кілька тижнів": полковник назвав основні завдання ЗСУ на зиму

Альона Вороніна
9 жовтня 2024, 14:08
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Окупанти намагаються якомога більше просунутися на фронті до зими. ЗСУ повинні витримати цей натиск, а упродовж зимового періоду спробують виснажити армію РФ.
'РФ тиснутиме на фронті ще кілька тижнів': полковник назвав основні завдання ЗСУ на зиму
Полковник запасу Роман Світан назвав основні завдання ЗСУ на зиму/ колаж: Головред, фото: 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скрін

Російські окупанти, ймовірно, будуть найбільш активними до зими. Вони хочуть досягти певних результатів, поки не почалося погіршення погодних умов. Українським військовим важливо витримати цей період, щоб потім вести оборонну війну на виснаження противника.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що окупанти тиснуть на деяких ділянках фронту, і це може тривати наступні кілька тижнів.

Світан зазначив, що на Східному напрямку загарбникам вдалось просунутись у бік річки Оскіл, і це створило проблеми для захисників України. Проте, на думку полковника в запасі, ці проблеми можна вирішити, якщо Україна отримає достатню кількість боєприпасів.

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Що планують російські окупанти

За словами Світана, окупанти мають за мету відрізати військові постачання на Куп'янський напрямок. Також наступ загарбників триває на Покровському напрямку.

"Вони просуваються на деяких позиціях. Іноді за добу окупантам вдається захопити 200-350 метрів. Росіяни постійно тиснуть там, це триватиме наступні кілька тижнів", – сказав він.

Загарбники намагаються бути максимально активними, поки не почалося погіршення погодних умов, адже вони розуміють, що після похолодання і збільшення кількості дощів потім виконувати бойові завдання буде неможливо.

Які основні завдання ЗСУ на зиму

За словами полковника запасу, ЗСУ важливо витримати нинішній тиск окупантів на фронті. Можливості для цього є, проте потрібно мати достатню кількість зброї, сил і засобів.

Також він зазначив, що військове командування України може спрогнозувати, якою буде лінія фронту у наступні місяці, і на основі такого прогнозу обрати зручні позиції для активної оборони.

"Далі, зважаючи на постачання військової допомоги партнерами та виготовлення власної зброї, Сили оборони упродовж зимового періоду спробують виснажити російську армію", – вважає Світан.

Він зазначив, що основним завданням буде не наступ, а утримання оборонних рубежів, щоб до весни максимально знищити війська противника.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, Генштаб підтвердив удар по арсеналу РФ на Брянщині. Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для РФ.

Також раніше повідомлялося, що ворог відмовляється від виконання завдань – на фронті склалася цікава ситуація. ЗСУ не зупиняються на досягнутому, тому продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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