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РФ почала активний наступ: військовий розкрив важку ситуацію на Куп'янському напрямку

Юлія Закрепа
19 вересня 2024, 10:53
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Ситуація на фронті погіршується - окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.
РФ почала активний наступ: військовий розкрив важку ситуацію на Куп'янському напрямку
Під Куп'янськом важкі бої / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Андрій Отченаш, командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ої Бригади оперативного призначення "Рубіж", НГУ розповів про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку.

"Нараз на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ворог намагається наступати значко активніше, ніж це було до цього, при тому із застосуванням техніки і особового складу. Останній їх штурм був достатньо (хороший, - ред.) для нас, як би це смішно не звучало, через те, що було знищено 4 одиниці техніки противника і до 20, а, можливо, навіть більше одиниць противника безпосередньо. Тому вважаю, що достатньо хороший був штурм, але не для росіян. На жаль, росіяни продовжують штурмувати і продовжують намагатися отримати хоча б якісь вигідні для них позиції, але там, де оборону тримає бригада "Рубіж", хлопці тримають її достатньо міцно. І завдяки злагодженій роботі ворог активно знищується, і він не отримує тих повних досягнень, яких би хотів отримати", - розповів військовий в ефірі телеканалу "Еспресо".

Андрій Отченаш також розповів про ситуацію на фронті із безпілотниками, ворог переважає у дронах.

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"Ситуація достатньо цікава, тому що її треба порівнювати з тим, що було пів року назад, і з тим, що зараз. Якщо порівнювати з тим, що було пів року назад, то ситуація значно покращилася і значно більше коптерів, ніж було пів року назад. Якщо порівнювати її з російською стороною, очевидно, що у нас коптерів значно, значно менше. І це, звісно, що створює певні проблеми і негаразди", - наголосив він.

Хто такий Андрій Отченаш?

Андрій Отченаш - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ. Розпочав воювати у 2014 році у добровольчому батальйоні ОУН, передає Цензор.нет.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розповів, що у Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ. Російські окупанти переховуються у підвалах і напівзруйнованих будівлях. Експерт вважає, що накопичення сил РФ у Вовчанську може бути частиною нового плану Кремля.

У ЗСУ повідомили, що військовим на Куп'янському напрямку не вистачає базових речей. Володимир Омелян повідомив, що в українських військових не вистачає належних фортифікацій, особового складу та боєкомплекту до тих засобів ураження, які є у наявності в українських підрозділах.

Аналітики вивчення війни заявили, що ЗСУ просунулися на півночі Харківщини, РФ атакує біля Куп'янська. Також відомо, що зі свого боку українські війська зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча, додали в ISW.

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