"Це вже не 2022 рік": генерал СБУ оцінив ризики наступу з боку Білорусі

Ягун пояснив, що нинішня ситуаціяї суттєво відрізняється від тієї, яка була чотири роки тому.

Віктор Ягун

Загроза з боку Білорусі для України наразі обмежується інформаційним тиском, а реальних ознак підготовки до наступальних дій немає. Про це в інтерв’ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Наразі немає сформованих штурмових підрозділів, немає розгортання відповідної системи чи належного забезпечення. Тому, думаю, поки що це лише розмови", - каже Ягун.

Він зазначив, що нинішня ситуація виглядає радше як інформаційний фон, який хоч і неприємний, але потребує постійного контролю та моніторингу. За його словами, українська розвідка здатна своєчасно реагувати, зокрема й превентивними ударами по території противника, якщо виникне така необхідність.

Водночас Ягун наголосив, що нинішня інформаційна боротьба має інший характер, ніж у попередні роки. Україна діє максимально відкрито: не приховує даних про дії іншої сторони, а навпаки - демонструє докази й поширює їх через медіа.

"Тому, якщо мова піде не про інформаційні вкидання, а про реальну підготовку - наприклад, безпосереднє розгортання сил поблизу кордону - ми це точно будемо бачити і знати. Це вже не 2022 рік, ситуація істотно інша", - наголосив Ягун.

Армія Білорусі

Чи можливий новий наступ із півночі - думка експерта Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі для ТСН пояснив, що нинішні процеси на білоруському напрямку не можна розглядати як просту демонстрацію. "Я не можу назвати простим відволіканням уваги розбудову шляхів та логістики. Але важливе розуміння ситуації. По-перше, Білорусь для України не була, не є та не буде дружньою… Але на території Білорусі не знаходиться достатнього російського ударного угруповання для початку вторгнення в Україну в режимі Київ-2.0", - впевнений Олександр Коваленко.

Главред раніше писав, що, за останніми даними української розвідки, у прикордонних районах Білорусі фіксують розбудову доріг у напрямку української території та облаштування артилерійських позицій. Про заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь.

Нагадаємо, наразі на території Білорусі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки або підтягнення до кордону військ. Речник ДПСУ Андрій Демченко також уточнив, що переміщення техніки також не відбувається у безпосередній близькості до кордону України.

Раніше ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що Росія може розглядати варіант створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

