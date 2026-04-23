Чи розпочне Білорусь війну проти України: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

Попри те, що для Путіна боєздатні білоруські військові можуть стати "рятівною соломинкою", в Лукашенка інше бачення ситуації.

https://glavred.net/world/nachnet-li-belarus-voynu-protiv-ukrainy-general-sbu-ukazal-na-vazhnyy-nyuans-10758950.html Посилання скопійоване

Лукашенко не готовий починати війну проти України

Що сказав Ягун:

Поки Лукашенко залишається при владі, Білорусь навряд чи почне війну проти України

Самопроголошений президент Білорусі не змінить риторику щодо України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неабияк переймається питанням власної безпеки. Тому він досі не піддавався тиску кремлівського диктатора Володимира Путіна у питанні залучення білоруської армії до бойових дій проти України.

Навіть у випадку критичної ситуації Путіну навряд чи вдасться переконати Лукашенка почати війну проти України. Білоруський диктатор просто водитиме очільника Кремля за ніс. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

відео дня

"До того моменту, поки Росія не зрозуміє, що без тих приблизно 50 тисяч боєздатних військових, яких має Лукашенко, плюс резерв — а його, в принципі, можна ще збільшити — їй не обійтися. І коли росіяни вирішать, що це останній шанс якось вплинути на ситуацію в Україні тоді всім буде дуже неприємно", - зауважив він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ягун переконаний, що у найближчій перспективі, поки Лукашенко залишається при владі, Білорусь не розпочне війну проти України.

"Риторика залишиться, але загалом ситуацію він (Лукашенко - Главред) поки що стримує. Як не дивно, його перебування на посаді зараз до певної міри забезпечує нам хоча б відносну стабільність на цьому напрямі", - додав експерт.

Як в Україні оцінюють ризик нападу Білорусі

Під час форуму Kyiv Security Forym керівник ОП Кирило Буданов заявив, що ознаки загрози з боку Білорусі можуть існувати, але ситуація контрольована, передає кореспондент Главреду.

Повністю виключати ризики не можна, однак українські розвідоргани постійно відстежують ситуацію.

"Потрібно посилювати пильність, але не переймайтеся — зненацька нічого не буде", - додав Буданов.

Нагадаємо, Главред писав, щ нещодавно Лукашенко заявив про готовність Білорусі захищатися усіма доступними засобами у випадку агресії зі сторони України та її західних союзників.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Напередодні білоруський диктатор заявляв, що його країна нібито готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Про персону: Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред