Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чи розпочне Білорусь війну проти України: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

Анна Косик
23 квітня 2026, 13:09
Попри те, що для Путіна боєздатні білоруські військові можуть стати "рятівною соломинкою", в Лукашенка інше бачення ситуації.
Лукашенко не готовий починати війну проти України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Ягун:

  • Поки Лукашенко залишається при владі, Білорусь навряд чи почне війну проти України
  • Самопроголошений президент Білорусі не змінить риторику щодо України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неабияк переймається питанням власної безпеки. Тому він досі не піддавався тиску кремлівського диктатора Володимира Путіна у питанні залучення білоруської армії до бойових дій проти України.

Навіть у випадку критичної ситуації Путіну навряд чи вдасться переконати Лукашенка почати війну проти України. Білоруський диктатор просто водитиме очільника Кремля за ніс. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

відео дня

"До того моменту, поки Росія не зрозуміє, що без тих приблизно 50 тисяч боєздатних військових, яких має Лукашенко, плюс резерв — а його, в принципі, можна ще збільшити — їй не обійтися. І коли росіяни вирішать, що це останній шанс якось вплинути на ситуацію в Україні тоді всім буде дуже неприємно", - зауважив він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ягун переконаний, що у найближчій перспективі, поки Лукашенко залишається при владі, Білорусь не розпочне війну проти України.

"Риторика залишиться, але загалом ситуацію він (Лукашенко - Главред) поки що стримує. Як не дивно, його перебування на посаді зараз до певної міри забезпечує нам хоча б відносну стабільність на цьому напрямі", - додав експерт.

Як в Україні оцінюють ризик нападу Білорусі

Під час форуму Kyiv Security Forym керівник ОП Кирило Буданов заявив, що ознаки загрози з боку Білорусі можуть існувати, але ситуація контрольована, передає кореспондент Главреду.

Повністю виключати ризики не можна, однак українські розвідоргани постійно відстежують ситуацію.

"Потрібно посилювати пильність, але не переймайтеся — зненацька нічого не буде", - додав Буданов.

Олександр Лукашенко - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, щ нещодавно Лукашенко заявив про готовність Білорусі захищатися усіма доступними засобами у випадку агресії зі сторони України та її західних союзників.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Напередодні білоруський диктатор заявляв, що його країна нібито готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Інші новини:

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Путін Віктор Ягун новини Білорусі вторгнення Білорусі в Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вкрали в "Укренерго" 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляцій

Вкрали в "Укренерго" 447 мільйонів: викрито масштабну схему маніпуляцій

13:28Україна
Червоні лінії на переговорах, досягнення миру та мобілізація – гучні заяви Буданова

Червоні лінії на переговорах, досягнення миру та мобілізація – гучні заяви Буданова

12:44Аналітика
У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

У Львові — стрілянина: спецназ штурмував багатоповерхівку, стрільця затримано

11:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти