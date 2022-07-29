Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами Харкова

Комаровський назвав умову захоплення росіянами Харкова / скріншот

Лідер країни-агресора Володимир Путін разом зі своєю армією зможе взяти під контроль Харків лише в тому випадку, якщо від українського обласного центру залишаться одні руїни.

"В Україні окупанти захоплювали міста цілими тільки через зраду", - розповів відомий дитячий доктор, кандидат медичних наук Євген Комаровський в інтерв'ю виданню Гордон.

"Харків можна взяти, лишень перетворивши його на те, що зробили з Маріуполем. Тобто, якщо стерти місто з лиця землі...", - заявив він.

Доктор Комаровський вважає, що "руїни він (Путін - Ред.) візьме".

"В Україні в принципі, наскільки ми розуміємо, тільки ось те, що було захоплено через зраду - ну, Херсон, Мелітополь, Бердянськ - ось це, так, - те, що захопили зрадою, то захопили цілим. Все інше захоплюється тільки після того, як фактично вони... на захопленому місці отримують руїни", - додав медик.

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Як повідомляв Главред, рано вранці 28 липня російські окупаційні війська здійснили масований ракетний обстріл північних областей України. З території Білорусі з 5: 20 до 6: 30 п'ятниці було випущено більш ніж 20 ракет.

18 липня, росіяни здійснили потужний обстріл Миколаєва. В результаті атаки постраждала одна жінка.

Увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетний удар по Одеській області. В результаті обстрілу постраждали шестеро людей, серед них дитина.

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