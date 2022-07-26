"Привіт, Бог! Врятуй Харків": українців до сліз зворушила записка хлопчика в соборі в Австрії

Якщо вірити користувачам Мережі, то скляний короб із запискою дитини на ім'я Семен розташований в католицькому соборі святого Стефана у Відні (Австрія).
Користувачів українського сегменту всесвітньої Мережі до крайнього ступеня зворушила записка 8-річного українця на ім'я Семен - з благанням до Бога про порятунок Харкова. Фотокопією записки поділився у соцмережі Facebook український Комерсант Євген Черняк.
Якщо вірити користувачам мережі, то скляний короб із запискою дитини розташований в католицькому соборі святого Стефана у Відні (Австрія).
У записці косим дитячим почерком виведено: "Привіт, Бог! Спаси Харків. Я-Сеня, 8 років".
Дві пропозиції, написані рукою хлопчика, так зворушили дорослих користувачів мережі, що вони почали повторювати його в коментарях.
Нагадаємо, раніше аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначали, що російська влада планують частково або повністю анексувати Харківську область. Вони не збираються обмежуватися Донбасом і півднем України. На це вказують дії та заяви окупаційної "влади", яку загарбники призначили на тимчасово зайнятих ними територіях області.
20 липня російські агресори в черговий раз обстріляли Харківський житловий масив Салтівка - цього разу снаряди з РСЗВ "Ураган" прилетіли в зупинку громадського транспорту. Як пишуть слідчі місцевої прокуратури, в результаті інциденту загинув 13-річний підліток та подружня пара - 69-річний чоловік і 68-річна жінка.
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