Росія вночі атакувала Миколаїв і Харків, пролунали вибухи : перші подробиці

Окупанти атакували Миколаїв і Харків / Колаж npr.org, УНІАН

Вночі 25 липня в Миколаєві та Харкові була оголошена повітряна тривога і пролунали гучні вибухи.

Миколаїв, за словами жителів міста, російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, а по Харкову запустили ракети з території РФ. Офіційної інформації про атаки окупантів на ці міста поки немає.

Вибухи в Миколаєві

Перші повідомлення про вибухи в Миколаєві з'явилися близько 02:43, після чого в місті та області оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі говорять про можливий обстріл окупантами із РСЗВ. Як пишуть Telegram-канали, обстріл вівся з боку тимчасово окупованих територій Херсонської області.

"Місто обстрілюють касетними снарядами. Запуски ракет в нашу сторону. Знову чути вибухи, запуски були з-під Херсона", - писали в Мережі.

Також очевидці додали, що під Миколаєвом в селі Харчатовка загорівся житловий будинок.

Ракетний обстріл Харкова

Близько 03:07 з'явилося повідомлення про вибухи в Харкові. Як повідомляє Суспільне, за 15 хвилин повітряної тривоги пролунало щонайменше 20 розривів, частина з яких могла бути за містом – на південний схід від нього.

За словами очевидців, значна частина вибухів прогриміла в Чугуївському районі. Місцеві жителі кажуть, що Росія запускала ракети з Бєлгорода.

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Як повідомляв Главред, увечері 18 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, зокрема і дитина.

23 липня російські окупаційні війська випустили по Кіровоградській області 13 ракет, в результаті є загиблі та поранені.

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