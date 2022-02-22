Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону: перевірки транспорту та документів

Прилегла до Дністровської ГЕС взята під посилену охорону. На ній проводиться комплекс превентивних заходів.
У понеділок, 22 лютого, Нацгвардія взяла під посилену охорону Дністровську гідроелектростанцію (ГЕС). Прилеглу до ГЕС територію патрулюють правоохоронці, вони перевіряють документи і транспорт, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
"Буде оцінюватися існуюча обстановка навколо ГЕС, а також перевірятися документи і транспортні засоби", - попередили в МВС.
Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".
Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.
Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.
Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".
Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".
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