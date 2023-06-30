Зеленський підписав закон про збільшення доплат та відпусток військовим

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати та відпустки військовослужбовцям під час дії воєнного стану, а також проходження військової підготовки.
Сьогодні, 30 червня, законопроєкт №9342 був повернутий із підписом президента, повідомили на сайті Верховної ради.
Днями раніше, 28 червня, парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342. "За" проголосували 311 народних обранців.
Що змінилось для військових
- Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів - два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ.
- Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і порядку КМУ.
- Тяжко пораненим військовим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень на умовах і порядку КМУ.
- Мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тисяч гривень за порядком КМУ.
- Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців.
Доплата військовим 30 тисяч гривень: що відомо
Нагадаємо, що в Україні "урізали" виплати військовим. Тепер надбавку 30 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває в зоні бойових дій або в оточенні. Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.
У Генштабі зробили важливу заяву щодо додаткових виплат військовим.У командуванні зазначили, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.
Данілов прокоментував, що усі не можуть отримувати доплати за те, що служать державі. Він підкреслив, що військові, які перебувають на передовій, у зоні ведення активних бойових дій, отримують 100 тисяч.
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