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"Для нас погана новина": Жданов розповів про ситуацію з дронами і ракетами в РФ

Анна Ярославська
22 вересня 2023, 10:23 оновлено 22 вересня, 10:27
Країна-агресор може виробляти в місяць понад 100 ракет різних типів. Також у РФ з'явилися канали поставок безпілотників.
Олег Жданов, ракета
Жданов повідомив погані новини щодо кількості дронів і ракет у РФ / колаж фото Главред, Міноборони РФ

Країна-агресор Росія нарощує виробництво ракет і накопичує їх на пізню осінь, щоб знову атакувати енергетичну інфраструктуру України. Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що потрібно бути готовими до можливих ракетних ударів ближчим часом.

За його словами, РФ вийшла на довоєнний рівень з випуску ракет.

"І, до речі, для нас погана новина полягає в тому, що вони нарощують випуск ракет. В даний час наша розвідка констатує, що вони з випуску ракет вийшли на довоєнний рівень. Це означає, що понад 100 ракет на місяць вони можуть виробляти різних типів", - сказав Жданов у коментарі ТСН.

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Кількість ракет, яку росіяни випускають по Україні зараз, не така вже й велика.

"Я так розумію, вони економлять ракети, притримують на пізню осінь і початок зими, коли настануть холоди, дощі. Найімовірніше, вони спробують знову покласти нашу інфраструктуру, особливо енергетичну", – вважає Жданов.

Військовий експерт також прокоментував і ситуацію з дронами-камікадзе. За його словами, очевидно, у РФ з'явилися канали поставок безпілотників.

"Якщо дивитися з 1 січня по сьогоднішній день, там вже понад 300 "шахедів" було використано. Такого ніколи не було. Це говорить про те, що або Іран поставляє, або, може, підключився Китай. На виставці "Армія-2023", що проходила в Москві, Китай представив дрон, повний аналог "шахед-136". Ну, а ми знаємо, як працює економіка Китаю. Вони можуть організувати виробництво і збільшувати кількість майже кожну добу", – додав Жданов.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти у четвер, 21 вересня, під час масштабної ракетної атаки вперше за останні півроку атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок цього були часткові знеструмлення у Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях.

РФ проводить розвідувальні заходи і намагається з'ясувати стан енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення нових ударів по українських об'єктах. Влада готується до подібних сценаріїв. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

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