Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

Російські окупанти у четвер, 21 вересня, під час масштабної ракетної атаки вперше за останні пів року атакували енергетичні об’єкти України.
Внаслідок цього є пошкодження енергооб’єктів у західному і центральному регіонах. Про це повідомили в Укренерго.
"Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів.
"Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", – додали в Укренерго.
Ракетний удар РФ по Україні
Рано вранці у четвер, 21 вересня, країна-агресорка Росія завдала ракетного удару по Україні. У Києві, Харкові, Рівному та інших містах прогриміли вибухи. У Києві через падіння уламків були пошкодження у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. Постраждали 7 осіб, зокрема дитина.
Також росіяни атакували готель у Черкасах, там почалася пожежа. Постраждали 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.
У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю, постраждали дві людини. У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні, є руйнування та займання.
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