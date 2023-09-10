Росія відновить удари по українській енергетиці: коли чекати атак

Ймовірність відновлення повітряних атак Росії досить висока. Вона зросте іще більше, коли окупанти зазнають поразки на фронті, поділився в ефірі FREEDOM військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко.
Аналізуючи загальну обстановку на фронті, експерт відзначив успішне просування українських сил на півдні - під Мелітополем.
"На Мелітопольському напрямку тривають бої в районі Новопрокопівки та Вербового. Це розширення плацдарму з метою закріплення і підготовки плацдарму для прориву подальших оборонних позицій російських військ. Всі ці цілі реалізуються. Реалізуються досить успішно", - сказав він.
Водночас Бахмут не дає росіянам можливості перекидати підкріплення на південь і Куп'янський напрямок.
"Контрнаступ триває, робити якісь висновки поки не можна... Є всі шанси до кінця року справді вдасться прорватися", - підкреслив оглядач.
Водночас українцям слід підготуватися до нових ударів РФ по критичній енергоінфраструктурі.
Росія цими ударами намагатиметься досягти двох цілей, додав Мусієнко. Це ураження української інфраструктури і вбивства українців, а також терор цивільного населення.
Мусієнко розповів, коли чекати таких ударів.
"Вони (росіяни - Главред) будуть пробувати. У разі їхнього провалу недоконтрнаступу під Куп'янськом, їм же треба буде якось компенсувати невдачі. У разі нашого прориву на півдні - їм теж доведеться відводити фокус уваги", - пояснив експерт.
На думку Мусієнка, удари РФ будуть комбінованими, переважно із застосуванням загарбниками іранських дронів-камікадзе.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Війна в Україні - останні новини
На Мелітопольському напрямку в районі Роботиного ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів ще 1,5 км території.
Лише за добу на Таврійському напрямку втрати окупантів склали 226 осіб, у полон здалися п'ятеро загарбників.
Крім того, підрозділи Збройних сил України зуміли прорватися у селище Опитне Донецької області і закріпитися в ньому.
Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що активні наступальні дії ЗСУ триватимуть ще протягом 30-45 днів. З настанням осінньої погоди українським військовим буде важче маневрувати.
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