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Росія веде розвідку об'єктів енергетики України, є загроза нових ударів - ГУР

Андрій Ганчук
20 вересня 2023, 16:00 оновлено 20 вересня, 16:07
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Наймасштабнішою атакою країни-агресорки Росії було застосування по Україні 120 ракет одночасно, розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
Ракети РФ, відключення світла Україна
Україна готується до того, що Росія може знову вдарити по енергетичній інфраструктурі - ГУР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Країна-окупант Росія проводить розвідувальні заходи та намагається з'ясувати стан енергетичної інфраструктури України. Існує загроза повторення нових ударів по українських об'єктах. Влада готується до подібних сценаріїв. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Росія веде розвідку стану української енергетики, можуть бути нові удари по об'єктах.

"Звичайно, Україна і до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресорка відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", - сказав Юсов.

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За словами спікера ГУР МО, Росія продовжує накопичувати ракети для атак.

"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша - як реалізуються ці плани. Так, ракети накопичують", - додав він.

При цьому представник військової розвідки також нагадав, що наймасштабніша атака на Україну була тоді, коли Росія застосувала одночасно 120 ракет. Зараз у окупантів немає такої кількості ракет, проте це не означає, що ворога потрібно недооцінювати.

У ГУР не виключили ракетних атак РФ на енергетику України в жовтні

Також спікер ГУР МО припустив сценарій, за якого Росія знову може атакувати енергетику України в жовтні, як було в минулому році.

"За часом ми не будемо анонсувати або заводити календар. Але зазвичай такий сценарій відпрацьовується", - підкреслив Андрій Юсов.

Чи будуть відключати світло в Україні

Графіки відключення світла розробили в деяких регіонах України. У разі атак окупантів Росії на інфраструктуру, віялові відключення можуть бути застосовані з 1 жовтня.

У Міністерстві енергетики розповіли, чи будуть відключати світло з 1 жовтня. У відомстві сказали, що, незважаючи на готові графіки, віялові відключення застосують тільки у разі ударів російських військ по інфраструктурі енергетики України.

Що буде зі світлом у вересні-жовтні, розповіли в Укренерго. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, світло відключати не планують, але все залежить від ситуації із загрозою нових ударів по енергетичних об'єктах з боку Росії. Підготовка до опалювального сезону йде за планом.

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ГУР Міноборони України енергетика війна Росії та України відключення світла
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