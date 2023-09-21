Ворог не зміг пробити оборону в Києві: Жданов розповів, куди летіли ракети РФ

Російські окупанти намагалися вдарити по промисловій зоні та об'єктах інфраструктури.

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РФ намагалася вдарити по Києву ракетами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/KyivCityOfficial

Російські окупанти 21 вересня намагалися вдарити ракетами по Києву. Ворог намагався влучити в промислову зону та об'єкти інфраструктури. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов, повідомляє ТСН.ua.

Водночас Жданов акцентував на тому, що окупантам не вдалося пробити протиповітряну оборону в столиці.

"Швидше за все, вони припускають, що там може бути накопичення теж якихось матеріальних засобів, якими потім забезпечується фронт", - сказав Жданов. відео дня

Він переконаний, що Москва не може змиритися з тим, що раз по раз росіянам не вдається досягти своїх цілей у Києві.

"Ось навіть сьогодні велика частина ракет пішла на західну частину України, але на Київ все одно йде частина. Те ж саме при атаці дронами. Хоча б частина цих дронів під час масованої атаки прямує до Києва", - пояснив полковник.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетний удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося про ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи. У столиці було чутно як мінімум чотири вибухи, в Харкові - шість. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину і 9-річну дитину (дівчинку) з будинку, який розташований поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки російської ракети.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети потрапили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучення шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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