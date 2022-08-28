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Для контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно втричі більше військ, ніж у ворога - генерал Марченко

28 серпня 2022, 10:31

Звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти підготувалися до оборони. В таких умовах складно що-небудь прогнозувати.

Дмитро Марченко
Дмитро Марченко розповів, що потрібно ЗСУ для звільнення Херсона / Фото УНІАН

Для того, щоби провести успішний контрнаступ в Херсонській області, Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, ніж у противника. Про це заявив генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, в інтерв'ю The Kyiv Independent.

За його словами, звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти неабияк підготувалися до оборони.

"Росіяни знали, що ми наближаємося, тому перейшли на більш оборонну стратегію. Історія та військовий досвід показують, що для успіху наступу армія повинна мати щонайменше втричі більше військ, ніж противник, який обороняється", — пояснив генерал.

В таких умовах складно щось прогнозувати, вважає Марченко.

"Ми не Росія, і у нас немає таких ресурсів, як у них", – додав він.

За словами Марченка, російські війська добре підготовлені до оборони регіонів України, які їм вдалося захопити в березні. Крім того, росіяни ніколи не відмовлялися від своєї мети окупувати весь Південь.

Звільнення Херсона

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним.

"Всі чекають контрнаступу о четвертій ранку, коли вдарять всі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні в бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав він.

Також Арестович говорив, що російські окупанти не мають уявлення, де саме будуть атакувати українські війська. ЗСУ їх здивують. При цьому фактор Мелітополя може стати ключем до катастрофи російського вторгнення. Радник глави ОП вважає, що в України є шанс за два місяці звільнити Херсон.

Інші новини:

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