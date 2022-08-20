Через місяць-півтора: експерт розповів, коли Україна може повернути правобережжя Херсона

Перед поверненням контролю над правобережною Херсонщиною, ЗСУ слід знищити майже всі склади з боєприпасами окупантів.
Правобережна частина Херсонської області повернеться до складу України після того, як на її території буде повністю знищена вся інфраструктура забезпечення російських передових підрозділів. Про це в інтерв'ю Главреду озвучив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
За його словами, перед поверненням контролю над Правобережною Херсонщиною, ЗСУ слід знищити майже всі склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, ремонтні бази, військові частини, командні пункти та пункти управління.
"Після того, як буде повністю зруйнована (а не пошкоджена) система управління і система забезпечення, почнуться контрнаступальні дії. До того це робити не зовсім логічно, бо контрнаступ, хоч і завершиться перемогою ЗСУ, але спричинить великі втрати. Тому головна мета Генштабу України на сьогодні-мінімізувати втрати особового складу", - сказав Коваленко.
І додав, що це буде протягом найближчого місяця-півтора.
"Російські окупанти, розуміючи, що не можуть утримувати територію, а лише імітувати утримання, сконцентруються саме в районі Херсона. Для них найголовнішою метою буде провести імітацію референдуму (який буде сфабрикований) і вже після цього вони будуть міркувати про евакуацію хоч когось з того контингенту, який знаходиться в Херсоні",- говорить Коваленко.
Також експерт не виключає використання ресурсу підрозділів, що мають досвід вуличних боїв.
"Як це буде - покаже час, поки ми можемо дискутувати тільки у форматі теорій", - сказав він.
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