Україна готується до звільнення Херсона, йдуть артилерійські бої- ISW

Україна готується до звільнення Херсона, йдуть артилерійські битви / УНІАН, скріншот

В Американському інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що українська армія продовжує створювати умови для контрнаступу на Херсон.

Російські окупанти провели 6 липня безуспішні наступальні операції на північному заході Херсонської області і продовжують вести артилерійський вогонь по всій Південній осі для відбиття українських атак, йдеться у свіжому звіті ISW.

Дані дистанційного зондування FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область. На геолокованих кадрах видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь в районі Снігурівки та Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

ISW

"Українське Південне оперативне командування додало, що російські війська завдали ракетних ударів по житловій інфраструктурі в ненавмисному (приблизно в 33 км на захід від Миколаєва), але російські Telegram-канали стверджували, що російські ракети завдали удару по українських позиціях", - йдеться в повідомленні.

Деокупація Херсона

Раніше спікер Одеської обласної Військової адміністрації Олег Братчук повідомив, що війська Росії зібрали свої сили в центрі захопленого Херсона і готуються до наступу сил оборони України. У Верхньому Рогачику, а також ряді інших населених пунктів Херсонської області, окупанти розміщуються ближче до центру в будівлях державних установ і будинках.

Також в оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

Пізніше з'явилася інформація, що передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від перших передмість Херсона. Про це повідомило видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Читайте також: