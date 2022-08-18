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Якщо ЗСУ звільнять Херсон, РФ отримає величезний удар, що може визначити результат війни - Бадрак

18 серпня 2022, 05:30

Вибити війська РФ з Херсона – значить, завдати потужного психологічного удару по ворогу, який вважає, що надовго там закріпився, гадає Валентин Бадрак.

Херсон ЗСУ війська РФ
Херсон - найважливіший опорний пункт, його звільнення може стати другою перемогою України, - Бадрак / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Сили оборони України цілеспрямовано зосередили свої зусилля на південному напрямку, Херсоні. Місто є найважливішим з політичної точки зору опорним пунктом. Військова операція зі звільнення міста, де засів противник, який гадає, що закріпився там надовго, стала б дуже серйозним психологічним ударом по Кремлю. Успіх багато в чому вирішив би результат війни. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що південний напрямок залишається в пріоритеті ЗСУ. Херсон - найважливіший опорний пункт, особливе з політичної точки зору місто. Його звільнення могло б стати другою перемогою України.

Дивіться повну версію інтерв'ю військового експерта Бадрака Главреду

"Абсолютно зрозуміло, чому вибір падає саме на південний напрямок. Херсон - найбільш важливий опорний пункт, найважливіше, з політичної точки зору, місто. Зрештою, це можливість знищити створений російський сухопутний коридор. Якби ми здобули таку перемогу, вона стала б вже другою", - зазначив Бадрак.

Також експерт додав, що якщо вибивання окупантів з Київської та Чернігівської областей було більше схожим на захисну операцію, то звільнення Херсона може стати вже контроперацією. Її успішне завершення призвело б до колосального психологічного удару по Кремлю і багато в чому могло б вирішити результат війни.

"Коли ми говоримо про першу - захист Києва і вибивання ворога з Київщини та Чернігівщини, це виглядало, скоріше, як захист, оборона. А ось звільнення Херсона виглядає як контроперація - вибивання противника, який там закріпився та перебував в ілюзії, що лишається там надовго. Така перемога була б величезним психологічним ударом по Кремлю і багато в чому вирішила б результат війни", -підкреслив Валентин Бадрак.

Пастка ЗСУ для військ Росії у Херсоні

Раніше військовий експерт Сергій Кузан заявляв, що війська РФ у Херсоні можуть потрапити в пастку. За його словами, ЗСУ мають намір витягнути окупантів на правий берег Дніпра, щоб обмежити можливість їх маневру. З півдня та сходу дії загарбників обмежуються Дніпром, а з півночі працюватиме армія України, застосовуючи артилерію.

15 серпня директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, що російське угруповання на правому березі Дніпра вже в пастці. За його словами, в результаті дій сил оборони України війська РФ опиняються відрізаними від постачання. Як тільки вони намагаються відновити логістику, ЗСУ, які тримають вогневий контроль над об'єктами, відразу завдають ударів.

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