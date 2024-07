Для чого ЗСУ знищують російські системи ППО: в США дали пояснення

У прикордонних районах Росії та на тимчасово окупованих територіях України помітно зменшується кількість російських систем ППО та радіолокаційних станцій. Повітряні сили ЗСУ активно працюють над створенням умов для розміщення винищувачів F-16, очікуваних в Україні влітку-восени 2024 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 16 липня повідомив про удар українських сил по позиціях С-300 в окупованій Донецькій області, а також зазначив, що за невизначений період часу було знищено загалом 20 пускових установок С-300 і 15 радіолокаційних станцій.

Сирський також опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українські сили використовують касетні боєприпаси для удару по російських системах ППО, розташованих на схід від окупованого Мангуша в Донецькій області (на захід від Маріуполя).

Також засновник підрозділу KRAKEN Головного управління розвідки України (ГУР) Міноборони Костянтин Нємічев 12 липня повідомив, що українські сили знищили чотири російські системи С-300, які використовувалися для ударів по Харкову протягом невизначеного часу.

ISW також повідомили, що Рада депутатів Краснинського сільського поселення Волгоградської області РФ оголосила про ліквідацію командира російської батареї С-300 внаслідок удару українських ЗРК на харківському напрямку 12 липня о 13:00 за місцевим часом.

Рада депутатів раніше зазначала, що командир батареї С-300, який загинув 12 липня, у своєму недавньому листі згадував, що удари ЗСУ по російських засобах протиповітряної оборони за останні два тижні вбили двох російських командирів батарей ППО. ISW припускає, що це стосується періоду в червні — на початку липня 2024 року.

В Інституті вивчення війни нагадали про слова Сирського, що українські сили активно знищують засоби ППО Росії з метою створення умов для успішного застосування ударної авіації ЗСУ в очікуванні поставок винищувачів F-16.

"Поставки F-16 в Україну, найімовірніше, почнуться в невеликих кількостях, а обмеження щодо матеріальної частини та навчання, найімовірніше, не дадуть змоги українським силам у 2024 році масштабно використовувати літаки з фіксованим крилом", — нагадали в ISW. Офіційний Київ зазначав, що F-16 мають намір використовувати в рамках ширшої системи протиповітряної оборони України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.