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Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2025, 18:33
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На посади цих військовослужбовців призначатимуть військових, які отримали поранення чи контузії.
Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу
Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Що відомо:

  • Військовослужбовців при ТЦК і СП відправлятимуть на фронт
  • На фронт відправлятимуть навіть тих, у кого немає бойового досвіду
  • У ТЦК і СП відправлятимуть військових, які були поранені на фронт

Військовослужбовців ТЦК та СП будуть відправляти у райони ведення бойових дій. Відповідне рішення ухвалив Генеральний штаб України.

На фронт відправлятимуть військових без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров'я. На їхні посади будуть призначати осіб, які були поранені, отримали контузії та не можуть виконувати бойові завдання за станом здоров'я.

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"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у період з 2022 року по 2025 рік відбулась ротація всіх керівників ТЦК та СП. Майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП мають бойовий досвід. Близько 50% особового складу складають захисники та захисниці, які отримали поранення чи контузії під час бойових дій.

"20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України. Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, потреба у мобілізації в Україні безпосередньо пов’язана з масштабами наступальних дій Росії. Про це заявив військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, визначена кількість мобілізованих має слугувати компенсаторним механізмом для оперативного поповнення армії відповідно до потреб фронту.

Водночас командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков припускає, що в майбутньому мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 18 років. Він наголосив, що нинішня ситуація на фронті свідчить про необхідність залучення до війська й наймолодших повнолітніх громадян.

Коментуючи тему темпів мобілізації в Україні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підкреслив, що аби зберігати обороноздатність, Україна має щомісяця забезпечувати стабільний мобілізаційний ресурс для протидії зростаючим силам противника.

Інші новини:

ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні вторгнення Росії Генштаб ЗСУ ТЦК та СП
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