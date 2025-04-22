'Катастрофічна ситуація': у Раді натякнули на нову хвилю мобілізації

Що сказала депутатка:
- Україна гостро потребує мобілізації нових сил через втрати на фронті та брак особового складу
- Велика кількість загиблих та поранених військових підкреслює нагальну потребу в мобілізації
Україна гостро потребує мобілізацію нових сил. Серйозною проблемою стали втрати на фронті та брак особового складу. Ситуація, як повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у прямому ефірі програми Вечір.LIVE, вимагає вжиття заходів на державному рівні.
"Мобілізація в умовах нинішніх викликів — це критична потреба для країни. Підготовка резерву стає питанням національної стійкості", — зазначила вона.відео дня
Ніна Южаніна підкреслила важливість своєчасного забезпечення належної підготовки військових резервів, щоб зміцнити обороноздатність країни в умовах загрози.
"Та катастрофічна ситуація, яка пов’язана із СЗЧ, трьохсотими та іншим, говорить про те, що в нас є велика необхідність мобілізації нових сил", — наголосила депутатка.
Підсумовуючи, Южаніна також звернула увагу на необхідність активної підтримки військових з боку цивільного населення та підготовку до можливих довготривалих військових дій.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як писав Главред, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13173 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" 18 квітня. Цей закон набирає чинності з 9 травня 2025 року.
Командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков зробив гучну заяву про неминучість мобілізації з 18 років. Він вважає, що що це реалії з якими, можливо, доведеться стикнутись.
Продовжуючи цю тему, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів.
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Хто така Ніна Южаніна?
Ніна Петрівна Южаніна (нар. 11 січня 1965, смт Згурівка) — український політик, народний депутат України 8-го скликання, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Заслужений економіст України, пише Вікіпедія.
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