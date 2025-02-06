Одна з категорій громадян може втратити бронювання: кого це стосується

Одну із категорій громадян почнуть розброньовувати для забезпечення потреб фронту там балансу системи, зазначив міністр охорони здоров'я.

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"Розбронювання" здійснюватиметься за запитом Міноборони / Колаж: Главред

Про що сказав Ляшко:

Медиків можуть розброньовувати у разі потреби

75% поранених військових лікуються у цивільних медзакладах

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко разом із заступником міністра оборони Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком обговорили механізм розбронювання медиків для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє МОЗ.

Зазначається, що Уряд нещодавно дозволив бронювати 100% медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, установ громадського здоров’я, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, а також центрів крові, якщо ці установи є їхнім основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб ЗСУ та оборонного сектору окремих медиків із цивільних закладів можуть розброньовувати та мобілізувати.

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що понад 75% поранених військовослужбовців наразі отримують лікування у цивільних медичних закладах. Важливим завданням є забезпечення безперебійного надання медичної допомоги в повному обсязі.

"Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", - зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, процес "розбронювання" медичних працівників здійснюватиметься за запитом Міноборони та Командування медичних сил, залежно від потреб у певних спеціалістах. Міністерство охорони здоров’я у співпраці з департаментами охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме відповідні списки, щоб не порушити роботу цивільних лікарень.

Подання щодо розбронювання керівники медзакладів здійснюватимуть через Портал Дія відповідно до чинного порядку бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації.

В МОЗ неаголосили, що після розбронювання медичні працівники мобілізуватимуться до Збройних Сил або інших військових формувань на відповідні медичні посади. Контракт на службу укладатиметься строком на один рік.

Що відомо про нові правила бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, більшість громадян, які мали пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), не встигли цього зробити, тому термін її проходження для обмежено придатних продовжать до 5 травня. Про це повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Також для військовослужбовців ТЦК та СП планують запровадити обов’язкові правила поводження з військовозобов’язаними, про що в інтерв’ю hromadske заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Водночас законопроєкт, який передбачає продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних, перебуває на фінальному етапі розгляду у Верховній Раді. Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

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Хто такий Віктор Ляшко? Віктор Ляшко — український лікар. Міністр охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Головний державний санітарний лікар України. Входить до Поважної ради Громадської ініціативи "Орден святого Пантелеймона" та до складу Української наглядової ради Superhumans Center - всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей, пише Вікіпедія.

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