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Для антивакцинаторки влаштували екскурсію до COVID-відділення київської лікарні: відео

9 листопада 2021, 10:23

В існування коронавірусу жінка вірить, проте вакцинуватися відмовляється.

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Противниці вакцинації провели екскурсію по ковідної лікарні Києва / скріншот з відео

У Київській міській лікарні №4 провели екскурсію по одній з противниць вакцинації. Людмила Ольховська не була на мітингу антивакцинаторів під Радою і іншим не радить.

В існування коронавірусу жінка вірить, свої ідеї нікому не нав'язує, проте на вакцинацію не піде, пише "Київ. Newsroom".

"Немає нічого кращого природного імунітету. Більшість людей не захворіли тими хворобами, проти яких їх не прищепили. А ось ці введені інфекції погіршують імунітет", - вважає жінка.

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Жінка не збирається вакцинуватися / скріншот з відео

Київська міська клінічна лікарня №4, в якій Людмилі провели екскурсію в COVID-відділення, вже понад рік працює як ковідний госпіталь. Тут на лікування хворих виділено 450 ліжок, всі вони сьогодні зайняті.

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Руки в гематомах, маски майже не знімають

У лікарні кажуть, що щодня використовують по 7 тонн кисню, і це вдвічі більше, ніж минулої хвилі загострення хвороби. Майже у всіх пацієнтів всі руки в гематомах від постійних уколів і кисневі маски, які знімають хворі на лічені хвилини.

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Лікарня "під зав'язку" / скріншот з відео

"Просто беруть ложку з їжею в рот і назад надягають маску, інакше ніяк", – розповіли в лікарні.

Всі пацієнти кажуть, що просто відтягували вакцинацію, а зараз про це дуже шкодують. "Задихаюся без кисню. Як вилікуюся відразу провакцинуюся", - розповів Василь.

Побачене думку Людмили не змінило

Вакцинуватися вона поки не буде, оскільки толку від цього не бачить.

"На більшість моїх запитань мені не дали відповідь, яка б мені довела, що вакцинуватися корисно", — каже жінка. Однак лікарів їй шкода, адже завантаженість у них дуже велика.

"Якщо ти антивакцинатор і ти захворів, то ти не маєш права йти в лікарню",- каже Людмила.

Жінка зазначила, що якщо сама захворіє, то в лікарню не піде. Але визнає, що, можливо, такої думки дотримується тільки поки здорова і добре себе почуває.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок 9 листопада в Києві зафіксували 1204 нових випадки інфікування коронавірусною хворобою. Однак в лабораторіях здали 3521 позитивний ПЛР-тест. Згідно з офіційною статистикою, 8 листопада в лікарнях столиці від 19 померли 53 пацієнти.

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Автор: Сергій Кущ
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вакцинація коронавірус
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