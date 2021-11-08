Лікар розповів, чому все більше українців помирають від коронавірусу

В Уркаїні фіксується рекордні показники по смертності від Covid-19 / facebook.com/moz.ukr

Рекордна кількість смертей від коронавірусу, яка зараз фіксують в Україні, пов'язано зі сплеском епідемії в країні і низьким рівнем вакцинації дорослого населення.

При цьому рівень летальності від COVID-19 залишився таким же як і під час попередніх хвиль захворювання, повідомив президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров, пише "РБК-Україна".

Медик зазначив, Зараз в Україні летальність від коронавірусу фіксується на рівні 2,4%. Точно такі ж показники були і під час Першої та другої хвилі коронавірусу в Україні.

Але в той же час Дубров зазначає, що в деяких країнах рівень смертності став нижче в 3-4 рази, пов'язує він це з високим рівнем вакцинації населення.

читайте такожПогіршує прогноз на одужання: медик попередила про нову небезпеку через коронавірус"Багато експертів, Наукові публікації говорять, що рівень вакцинації в 50-70% дозволяє в 4 рази знизити летальність. Те, скільки дорослих вакциновані в нашій країні, і пояснює показник летальності", – пояснив лікар.

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Дубров також зазначив, що до відділення інтенсивної терапії київської лікарні №17, де він працює, ще не надходив жоден вакцинований з "ковідом". При цьому у трьох пацієнтів були сертифікати про вакцинацію, які, як пізніше з'ясувалося, вони купили.

Раніше повідомлялося, що Україні розширилася червона зона карантину, введена через поширення епідемії коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України станом на 8 листопада. В Україні в цілому перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис.населення в країні цей показник становить 799 (перевищення в 10,65 рази).

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