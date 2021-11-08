Довідки про ПЛР-тест та одужання від коронавірусу: у Мінцифрі попередили українців

Нові документи стануть доступні в додатку дія / УНІАН

Довідка про одужання від коронавірусу може стати доступною в застосунку "Дія" вже на цьому тижні, як і інформація про актуальні ПЛР-тести.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі "Сніданку з 1+1", довідка про одужання діятиме протягом 90 днів

Міністерство охорони здоров'я минулого тижня пояснило, що довідку можуть отримати тільки ті, хто поправився вже після запуску цієї функції в "Дії".

Міністр Федоров говорить, що його відомство передбачило те, що довідку зможуть згенерувати всі, хто одужав за останні 90 днів. Остаточні деталі МОЗ ще погоджують.

читайте такожТермін дії covid-сертифікатів після одужання скоротили майже вдвічіЩоб сертифікат в "Дії" сформувався, лікар повинен обов'язково внести інформацію про одужання пацієнта в електронну систему охорони здоров'я.

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"Якщо лікар вніс інформацію про те, що людина хворіла на COVID-19, "Дія" бачить цю інформацію. На основі цього формує covid-сертифікат. Протягом 90 днів він буде діяти. Тобто, якщо людина хворіла десять днів тому, у неї сертифікат діятиме 80 днів", — пояснив міністр.

Раніше Главред писав, що Верховна Рада України прийняла законопроект, завдяки якому більше не потрібно ходити в ЦНАП для зміни місця прописки. Цією послугою можна скористатися онлайн.

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