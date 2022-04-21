Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під Маріуполем

Братська могила / radiosvoboda.org

У 20 кілометрах від Маріуполь, в окупованому російськими військами селищі Мангуш, супутник зафіксував величезну братську могилу.

Як повідомляють Схеми Радіо Свобода, братська могила довжиною в більш ніж 300 метрів.

На супутникових знімках видно, що викопана траншея тут з'явилася приблизно в кінці березня. Через те, що на знімку від 23 березня її ще не було.

На іншому фото цієї місцевості від 29 березня вже видно траншею довжиною понад 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.

Також на більш свіжому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Зокрема, про братські могили загиблих маріупольців повідомили в міськраді Маріуполя.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів, що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя окупанти звозять в різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають в пакети і вивозять в місця масових поховань.

"Скільки і як їх порахувати - ми не знаємо. Там тисячі повинні бути... але нарешті ми з'ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя", - сказав він.

За словами радника міського голови, зараз відомо лише про одне місце масових поховань в Мангуші, але їх може бути більше.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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