У Маріуполі важка ситуація: Арестович озвучив шість кроків для деблокади

Арестович-шість кроків для деблокади Маріуполя / УНІАН

Деблокада міста Маріуполя поки що неможлива, оскільки потрібно спочатку зробити шість кроків, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Маріуполь - це важка проблема. Коли розповідають про деблокаду Маріуполя, треба зробити 6 речей. Давайте порахуємо і скажемо, чи реально це зробити військовим шляхом чи ні", - сказав він.

Що потрібно зробити для деблокади Маріуполя:

зупинити багатотисячне угруповання противника;

розбити це угруповання;

пробити коридор до Маріуполя і забезпечити захист флангів;

пройти 120 кілометрів до Маріуполя по степових дорогах під ударами російської авіації;

пробити зовнішнє і внутрішнє коло оточення Маріуполя;

з вуличними боями пробитися до "Азовсталі".

"Як ви думаєте, це реально? Якби у нас була така можливість прямо зараз, то ми б вже вели війну в Підмосков'ї", - зазначив він.

У той же час, як підкреслив Арестович, зараз українська армія робить все можливе і неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Зокрема, українські війська б'ють артилерією по позиціях противника.

Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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