"Є два шляхи": Зеленський розповів, яким чином можна розблокувати Маріуполь

Глава держави зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.
Поки невідомо, коли ЗСУ зможуть розблокувати місто Маріуполь, але для цього є два шляхи, заявив глава держави Володимир Зеленський під час пресконференція після зустрічі з главою Євроради.
"Я не знаю, коли ми можемо розблокувати Маріуполь. Кажу вам відкрито. Всі хлопці в Маріуполі хочуть перемоги, хочуть деблокади, вони не збираються здаватися ворогові", - підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що розблокувати Маріуполь можна або військовим шляхом, або дипломатичним.
"Для того, щоб розблокувати Маріуполь, є два шляхи. Перший - це серйозна важка збройна допомога, на яку ми і вони розраховуємо, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях-дипломатичний. Поки на це не погоджується РФ", - пояснив він.
Битва за Маріуполь
З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.
Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.
6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.
Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю.
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