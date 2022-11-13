Друге місце за влучністю у світі: снайпер НГУ ліквідував окупанта за 2710 м і наблизився до рекорду

Український снайпер наблизився до світового рекорду/ Reuters

Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду, ліквідувавши на фронті російського окупанта з відстані 2710 метрів.

Тепер у рейтингу найдальшого бойового снайперського пострілу український воїн посідає друге місце у світовому рейтингу. Це підтверджено командуванням Збройних сил України, повідомляє СтратКом ЗСУ.

Відомо, що влучний стрілець є спецпризначенцем з підрозділу "Омега" Національної гвардії України.

На першому місці у світовому рейтингу продовжує перебувати канадський снайпер, який під час виконання завдання в Іраку влучив на відстань 3540 метрів.

Друге місце до цього часу належало британцю Крейгу Харрісону, який стріляв на дистанцію 2475 метрів.

Снайпер НГУ ліквідував окупанта з дистанції 2710 метрів/ скрін

Раніше повідомлялося, що сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар був нанесений у районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. У результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли у найближчий госпіталь.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

Читайте також: