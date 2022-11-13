Друге місце за влучністю у світі: снайпер НГУ ліквідував окупанта за 2710 м і наблизився до рекорду

Рекордний постріл українського нацгвардійця зафіксували Збройні сили України.
Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду, ліквідувавши на фронті російського окупанта з відстані 2710 метрів.
Тепер у рейтингу найдальшого бойового снайперського пострілу український воїн посідає друге місце у світовому рейтингу. Це підтверджено командуванням Збройних сил України, повідомляє СтратКом ЗСУ.
Відомо, що влучний стрілець є спецпризначенцем з підрозділу "Омега" Національної гвардії України.
На першому місці у світовому рейтингу продовжує перебувати канадський снайпер, який під час виконання завдання в Іраку влучив на відстань 3540 метрів.
Друге місце до цього часу належало британцю Крейгу Харрісону, який стріляв на дистанцію 2475 метрів.
Раніше повідомлялося, що сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар був нанесений у районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. У результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли у найближчий госпіталь.
Нагадаємо, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.
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