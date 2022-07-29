В Україні "задвухсотили" снайпера РФ, який допомагав анексувати Крим

Яків П'ятириков був ліквідований в Україні / Фото v1.ru

В Україні поповнив ряди "двохсотих" російських окупантів 32-річний російський снайпер Яків П'ятиріков, який раніше був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, П'ятирикова вже поховали вдома під Волгоградом.

У загарбницькій війні в Україні житель Палласівського району брав участь у званні єфрейтора. Був старшим снайпером мотострілецького відділення. Загинув при виконанні бойового завдання. У чоловіка залишилися дружина і шестирічний син.

Як повідомляв Главред, раніше українські захисники ліквідували командира взводу снайперів армії окупантів РФ Івана Дьякова.

У травні українські військові ліквідували командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова, який родом з міста Борзя Забайкальського краю Росії.

Крім того, снайпер Збройних сил України знищив 44-річного російського окупанта з Хакасії Сергія Солнцева, який став відомим після того, як записав відеозвернення до Володимира Путіна з вимогою відправити його на війну в Україну.

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