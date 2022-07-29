Постріл в яблучко: снайпер ЗСУ "зняв" комполку "елітних" військ окупантів РФ

Офіцер-рашист був ліквідований під час рекогносцировки на місцевості в Херсонській області.
Командир 331 парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ окупантів РФ Іван Поздєєв був знищений влучним пострілом снайпера Збройних сил України.
Як пише видання Guildhall, інформацію про це повідомило джерело в українській розвідці.
Зазначається, що комполку рашистів було ліквідовано під час рекогносцировки на місцевості в Херсонській області.
"28 липня під час рекогносцировки місцевості снайпер Збройних сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88 парашутно-десантної дивізії західного військового округу збройних сил РФ Івана Поздєєва", — йдеться в повідомленні.
У розвідці додали, що окремі підрозділи 331 парашутно-десантного полку фіксувалися в районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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