Постріл в яблучко: снайпер ЗСУ "зняв" комполку "елітних" військ окупантів РФ

Український снайпер знищив комполка ВДВ РФ / rnbo.gov.ua

Командир 331 парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ окупантів РФ Іван Поздєєв був знищений влучним пострілом снайпера Збройних сил України.

Як пише видання Guildhall, інформацію про це повідомило джерело в українській розвідці.

Зазначається, що комполку рашистів було ліквідовано під час рекогносцировки на місцевості в Херсонській області.

"28 липня під час рекогносцировки місцевості снайпер Збройних сил України ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) 88 парашутно-десантної дивізії західного військового округу збройних сил РФ Івана Поздєєва", — йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що окремі підрозділи 331 парашутно-десантного полку фіксувалися в районі населеного пункту Архангельське в Херсонській області на Криворізькому напрямку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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