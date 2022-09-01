Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФ

Стали відомі катастрофічні втрати Росії в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

В результаті успішних дій бійців Збройних сил України були знищені 900 російських елітних військових фахівців.

Йдеться про еліту армії російських окупантів - спецназівців, морських піхотинців і десантників, йдеться в матеріалі BBC.

Відзначається, що достовірно встановлена ліквідація 151 військовослужбовця спецсил ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

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Крім того, відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, велика частина з них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецпідрозділів, СОБР і ОМОН), майже у кожного четвертого було офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – володарі знаку особливої відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецназу.

Разом з тим відомо також про 20 співробітників ФСБ і ФСО, які загинули в Україні, серед загиблих і офіцери найбільш секретних підрозділів.

Найбільші втрати серед окупантів

Найбільші втрати серед десантників РФ:

331-й гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку;

у найбільш елітному загоні ВДВ - 45-й гвардійській бригаді спецназу - вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

Найбільші втрати серед морпіхів:

810-та бригада (що базується в окупованому Криму) - відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.

Повідомляється також про загибель 67 військових льотчиків, включаючи штурманів і бортмеханіків. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків і вертольотів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років.

Причина катастрофічних втрат РФ в Україні

У матеріалі уточнюється, що загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готові до штурмів. Таким чином, російським загонами спецназу, морпіхам і десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед перед піхотою.

На думку експертів, на яких посилається BBC, заповнити втрату всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що у ЗСУ на даний момент ще недостатньо озброєння для того, щоб отримати оперативну перевагу над російськими окупантами.

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети моделі ATACMS. На думку Жданова, їх потрібно не п'ять-десять штук, а 50-100. І цієї кількості ЗСУ вистачити наносити масовані удари.

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