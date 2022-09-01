УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФ

1 вересня 2022, 12:06

Достовірно встановлена ліквідація 151 військовослужбовця спецзагонів ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер.

Втрати Росії в Україні
Стали відомі катастрофічні втрати Росії в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

В результаті успішних дій бійців Збройних сил України були знищені 900 російських елітних військових фахівців.

Йдеться про еліту армії російських окупантів - спецназівців, морських піхотинців і десантників, йдеться в матеріалі BBC.

Відзначається, що достовірно встановлена ліквідація 151 військовослужбовця спецсил ГРУ, майже кожен четвертий з них – офіцер (22%).

Видео дня

Крім того, відомо про загибель 245 співробітників Росгвардії, велика частина з них були частиною підрозділів особливого призначення (загони спецпідрозділів, СОБР і ОМОН), майже у кожного четвертого було офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих – володарі знаку особливої відзнаки, крапового берета, який є символом еліти спецназу.

Разом з тим відомо також про 20 співробітників ФСБ і ФСО, які загинули в Україні, серед загиблих і офіцери найбільш секретних підрозділів.

Найбільші втрати серед окупантів

Найбільші втрати серед десантників РФ:

  • 331-й гвардійський полк ВДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку;
  • у найбільш елітному загоні ВДВ - 45-й гвардійській бригаді спецназу - вдалося встановити загибель 14 військовослужбовців.

Найбільші втрати серед морпіхів:

  • 810-та бригада (що базується в окупованому Криму) - відомо про загибель щонайменше 56 осіб, у тому числі двох командирів бригади.

Повідомляється також про загибель 67 військових льотчиків, включаючи штурманів і бортмеханіків. Як зазначає видання, екіпажі бойових літаків і вертольотів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років.

Причина катастрофічних втрат РФ в Україні

У матеріалі уточнюється, що загальновійськові підрозділи армії РФ виявилися не готові до штурмів. Таким чином, російським загонами спецназу, морпіхам і десантникам довелося вирішувати завдання, які зазвичай ставляться перед перед піхотою.

На думку експертів, на яких посилається BBC, заповнити втрату всіх цих фахівців для РФ буде проблематично.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що у ЗСУ на даний момент ще недостатньо озброєння для того, щоб отримати оперативну перевагу над російськими окупантами.

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети моделі ATACMS. На думку Жданова, їх потрібно не п'ять-десять штук, а 50-100. І цієї кількості ЗСУ вистачити наносити масовані удари.

Читайте ще:

російські війська війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустріч

12:58

Комаровський розкрив діагноз Путіна і спрогнозував терміни його смертіВідео

12:44

"Ми нікого не тримаємо": Данілов розповів, що чекає жителів ОРДЛО після звільнення

12:41

"Доказ ваги гарантій РФ": в ОП відповіли на обстріл окупантами маршруту місії МАГАТЕВідео

12:37

У Росії в дитсадку дітям видали грамоти з гербом України

Реклама
12:18

Що РФ задумала на 1 вересня в Україні: в ISW озвучили три сценарії, один з них дуже небезпечний

12:09

6 корисних звичок дитини, які допоможуть виховати успішного дорослого

12:06

Від спецсил ГРУ до льотчиків-снайперів: ЗСУ "покришили" сотні елітних бійців армії РФВідео

12:03

Сильно опухлий Кіркоров повіз дітей в перший клас. Діти вчаться в 4-му і 5-му

11:59

"Самогубство"? У Москві за дивних обставин загинув голова ради директорів ЛукойлуВідео

11:46

Люди роками використовують Зірочку неправильно: куди не можна наносити мазь

11:33

Контрнаступ ЗСУ може затягнутися на місяці: у США назвали причинуВідео

11:09

Седокова виклала свої "м'ячі": репер-любитель ракет Джиган оцінив

10:55

В Україні можуть випасти кислотні дощі: тривожний прогноз кліматологаВідео

10:52

Російський командир випадково спалив своїх елітних розвідників: його "врятували" ЗСУ

10:45

Як захиститися від радіації в домашніх умовах – що робити в перші години

10:24

В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

10:03

Окупанти б'ють по ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ, відключився 5-й енергоблок: що відбувається в ЕнергодаріВідео

09:59

"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

09:52

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

Реклама
09:39

Росіяни "переплутали" Харків з Бєлгородом: у місті гримлять вибухиВідео

09:38

Величезна черепаха покусала росіянку в ТуреччиніВідео

08:55

Росія вкрала в нас півроку життя, в себе самої вона вкрала всеПогляд

08:54

"Година Ч" для Кримського мосту настала: Жданов розповів, коли ЗСУ перейдуть до дійВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

08:49

Крим буде звільнено будь-яким шляхом — ПодолякВідео

08:30

Чому не можна роздавати кабачки: ви здивуєтеся, коли дізнаєтесяВідео

08:17

Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

07:59

У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генералВідео

07:14

В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNNВідео

06:45

Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі" - КулебаВідео

06:20

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

06:18

Життя солдата: що насправді цінується на фронтіПогляд

05:55

Катування школою скасовується: астролог розповів, як зацікавити дитину навчаннямВідео

05:51

ЗСУ доведеться йти на РФ, якщо її армію розбити не вдасться, а Путін залишиться при владі – ЖдановВідео

05:20

Найсмачніший і дуже корисний компот на зиму: простий рецепт за 15 хвилинВідео

05:05

Зими не буде? Українців шокували прогнозом через глобальне потеплінняВідео

04:30

Найсмачніша кава: навіщо запивати напій водоюВідео

04:30

Як легко перевірити курячі яйця на свіжість в домашніх умовах

03:41

Гороскоп на вересень 2022 для Терезів: події місяця зададуть напрямок на цілий рікВідео

Реклама
03:25

Стануть сліпучо білими: 3 секрети, як ефективно відбілити речі в домашніх умовах

02:42

Французький ангел: 55-річна Патрісія Каас похвалилася стрункою фігурою в прозорій блузці

02:40

Морози і снігопад: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

01:34

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогівВідео

01:04

Красиві і успішні: 3 жінки гороскопу, які викликають заздрістьВідео

00:51

Прикмети на 1 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була щасливоюВідео

31 серпня, середа
23:53

Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - ПентагонВідео

23:35

Гороскоп на вересень 2022: Діви притягнуть до себе гроші та випромінюватимуть любовВідео

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - ЖдановВідео

22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти