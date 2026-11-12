Українські королеви краси вийшли заміж за мільйонерів: як склалася їхня доля

Ви дізнаєтеся:
- Переможниці українських конкурсів краси вийшли заміж за мільйонерів
- Як зараз живуть володарки титулів "Міс Україна" та "Міс Україна Всесвіт"
Перемога на національних конкурсах краси нерідко ставала для українських дівчат не просто вершиною модельної кар'єри, а й квитком у світ великого капіталу. Главред розповість, які королеви краси пов'язали своє життя з заможними підприємцями з України, США та Європи.
Наталія Швачко ("Міс Україна-1996")
Після перемоги на конкурсі в 1996 році Наталія Швачко переїхала з України до Нью-Йорка, де успішно працювала манекенницею. У 2000 році модель вийшла заміж за 65-річного американського мільйонера Чарльза Котика, проте сімейне щастя тривало недовго - у 2005 році чоловік помер від онкологічного захворювання, і Наталія залишилася вдовою.
Згодом Швачко вийшла заміж за майже однолітка, фінансиста інвестиційної компанії Михайла Сєдого. Розкішне весілля пара відсвяткувала на Антильських островах, де урочистості в колі рідних і близьких друзів тривали три дні. Наталія стала матір’ю двох доньок - Маргарити та Поліни.
Ксенія Кузьменко ("Міс Україна-1997")
Володарка корони 1997 року Ксенія Кузьменко свого часу вийшла заміж за мільйонера та власника компанії "Нафтогаззбут" Олександра Онищенка. Подружжя тривалий час мешкало в Бельгії, хоча Ксенія регулярно прилітала в Україну, де будувала кар’єру телеведучої та була співвласницею модельного агентства. У цьому шлюбі у пари народився син Олександр.
Пізніше подружжя розлучилося, і другим чоловіком моделі став колишній заступник голови КМДА Денис Басс. У цих стосунках у Ксенії народився другий син Платон, а 15 квітня на світ з’явилася довгоочікувана донька. Зараз Кузьменко живе з чоловіком і дітьми в Москві.
Олександра Ніколаєнко ("Міс Україна-2001")
Історія Олександри Ніколаєнко стала однією з найгучніших серед усіх українських королев краси. 6 січня 2008 року модель вийшла заміж за американського мільярдера, девелопера та власника найбільших готелів і казино в Лас-Вегасі Філа Раффіна. Пишна церемонія відбулася в маєтку Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді, а сам майбутній президент США, будучи близьким другом і бізнес-партнером нареченого, виступив на урочистості почесним гостем і свідком.
Шлюб виявився міцним і щасливим: подружжя оселилося в США й виховує двох спільних дітей. У 2010 році у пари народився син Річард Вільям, а в лютому 2012 року на світ з’явилася донька Малена Кей. Олександра рідко з’являється в медіапросторі, віддаючи перевагу тихому сімейному життю за океаном.
Людмила Бікмулліна ("Міс Україна Всесвіт-2007")
Харків’янка Людмила Бікмулліна, яка завоювала титул головної красуні країни у 2007 році, зустріла свою долю під час модельної кар’єри в Азії. У Гонконзі вона познайомилася з американським мільйонером Біллом Кеєм, за якого незабаром вийшла заміж.
Після весілля подружжя остаточно оселилося в Гонконзі, де у них народилося двоє дітей - Адріан і Ніколь. На відміну від багатьох колег по подіуму, Людмила та її чоловік обрали максимально непублічний спосіб життя: Білл Кей принципово уникає уваги преси, тому подробиці його бізнесу та сімейні знімки практично не потрапляють у мережу.
Олеся Стефанко ("Міс Україна Всесвіт-2011")
Володарка титулу "Перша віце-Міс Всесвіт-2011" Олеся Стефанко побудувала сімейне щастя з білоруським ІТ-підприємцем Сергієм Алісеєнко. Майбутні подружжя познайомилися в Нью-Йорку, а в червні 2016 року бізнесмен зробив моделі романтичну пропозицію в Сан-Франциско. Весілля закохані відсвяткували вже у вересні того ж року на старовинній віллі у Флоренції.
Зараз сім’я постійно проживає у США. Олеся успішно поєднує блогінг, проєкти про здоровий спосіб життя та материнство. Разом із чоловіком вона виховує двох дітей - сина Тео та доньку Каю.
Анна Андрес ("Міс Україна Всесвіт-2014")
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2014", модель і підприємниця Анна Андрес знайшла своє кохання у Франції. Її обранцем став французький бізнесмен із Бордо Давид Барокас, який успішно розвиває проєкти у сфері нерухомості та готельно-ресторанного бізнесу.
Офіційно свої стосунки пара узаконила 11 липня 2020 року, влаштувавши красиву весільну церемонію в Каннах. Сьогодні подружжя живе у Франції та виховує двох спільних синів - Джеймса та Габріеля.
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