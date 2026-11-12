Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Українські королеви краси вийшли заміж за мільйонерів: як склалася їхня доля

Христина Трохимчук
12 листопада 2026, 17:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Титул найкрасивішої дівчини країни відкрив багатьом українським моделям двері у вищі кола суспільства.
Українські королеви краси - дружини мільйонерів
Українські королеви краси - дружини мільйонерів / колаж: Главред, фото: JetSetter, missukraine.ua

Ви дізнаєтеся:

  • Переможниці українських конкурсів краси вийшли заміж за мільйонерів
  • Як зараз живуть володарки титулів "Міс Україна" та "Міс Україна Всесвіт"

Перемога на національних конкурсах краси нерідко ставала для українських дівчат не просто вершиною модельної кар'єри, а й квитком у світ великого капіталу. Главред розповість, які королеви краси пов'язали своє життя з заможними підприємцями з України, США та Європи.

Наталія Швачко ("Міс Україна-1996")

Після перемоги на конкурсі в 1996 році Наталія Швачко переїхала з України до Нью-Йорка, де успішно працювала манекенницею. У 2000 році модель вийшла заміж за 65-річного американського мільйонера Чарльза Котика, проте сімейне щастя тривало недовго - у 2005 році чоловік помер від онкологічного захворювання, і Наталія залишилася вдовою.

відео дня

Згодом Швачко вийшла заміж за майже однолітка, фінансиста інвестиційної компанії Михайла Сєдого. Розкішне весілля пара відсвяткувала на Антильських островах, де урочистості в колі рідних і близьких друзів тривали три дні. Наталія стала матір’ю двох доньок - Маргарити та Поліни.

Наталія Швачко
Наталія Швачко / фото: missukraine.ua

Ксенія Кузьменко ("Міс Україна-1997")

Володарка корони 1997 року Ксенія Кузьменко свого часу вийшла заміж за мільйонера та власника компанії "Нафтогаззбут" Олександра Онищенка. Подружжя тривалий час мешкало в Бельгії, хоча Ксенія регулярно прилітала в Україну, де будувала кар’єру телеведучої та була співвласницею модельного агентства. У цьому шлюбі у пари народився син Олександр.

Пізніше подружжя розлучилося, і другим чоловіком моделі став колишній заступник голови КМДА Денис Басс. У цих стосунках у Ксенії народився другий син Платон, а 15 квітня на світ з’явилася довгоочікувана донька. Зараз Кузьменко живе з чоловіком і дітьми в Москві.

Ксенія Кузьменко
Ксенія Кузьменко / фото: 1+1

Олександра Ніколаєнко ("Міс Україна-2001")

Історія Олександри Ніколаєнко стала однією з найгучніших серед усіх українських королев краси. 6 січня 2008 року модель вийшла заміж за американського мільярдера, девелопера та власника найбільших готелів і казино в Лас-Вегасі Філа Раффіна. Пишна церемонія відбулася в маєтку Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді, а сам майбутній президент США, будучи близьким другом і бізнес-партнером нареченого, виступив на урочистості почесним гостем і свідком.

Шлюб виявився міцним і щасливим: подружжя оселилося в США й виховує двох спільних дітей. У 2010 році у пари народився син Річард Вільям, а в лютому 2012 року на світ з’явилася донька Малена Кей. Олександра рідко з’являється в медіапросторі, віддаючи перевагу тихому сімейному життю за океаном.

Олександра Ніколаєнко
Олександра Ніколаєнко / фото: missukraine.ua

Людмила Бікмулліна ("Міс Україна Всесвіт-2007")

Харків’янка Людмила Бікмулліна, яка завоювала титул головної красуні країни у 2007 році, зустріла свою долю під час модельної кар’єри в Азії. У Гонконзі вона познайомилася з американським мільйонером Біллом Кеєм, за якого незабаром вийшла заміж.

Після весілля подружжя остаточно оселилося в Гонконзі, де у них народилося двоє дітей - Адріан і Ніколь. На відміну від багатьох колег по подіуму, Людмила та її чоловік обрали максимально непублічний спосіб життя: Білл Кей принципово уникає уваги преси, тому подробиці його бізнесу та сімейні знімки практично не потрапляють у мережу.

Людмила Бікмулліна
Людмила Бікмулліна / фото: missukraineuniverse.com

Олеся Стефанко ("Міс Україна Всесвіт-2011")

Володарка титулу "Перша віце-Міс Всесвіт-2011" Олеся Стефанко побудувала сімейне щастя з білоруським ІТ-підприємцем Сергієм Алісеєнко. Майбутні подружжя познайомилися в Нью-Йорку, а в червні 2016 року бізнесмен зробив моделі романтичну пропозицію в Сан-Франциско. Весілля закохані відсвяткували вже у вересні того ж року на старовинній віллі у Флоренції.

Зараз сім’я постійно проживає у США. Олеся успішно поєднує блогінг, проєкти про здоровий спосіб життя та материнство. Разом із чоловіком вона виховує двох дітей - сина Тео та доньку Каю.

Олеся Стефанко
Олеся Стефанко / фото: missukraineuniverse.com

Анна Андрес ("Міс Україна Всесвіт-2014")

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2014", модель і підприємниця Анна Андрес знайшла своє кохання у Франції. Її обранцем став французький бізнесмен із Бордо Давид Барокас, який успішно розвиває проєкти у сфері нерухомості та готельно-ресторанного бізнесу.

Офіційно свої стосунки пара узаконила 11 липня 2020 року, влаштувавши красиву весільну церемонію в Каннах. Сьогодні подружжя живе у Франції та виховує двох спільних синів - Джеймса та Габріеля.

Анна Андрес
Анна Андрес / фото: instagram.com, Анна Андрес

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Конкурс Міс Україна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло вимикатимуть усю добу: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 13 листопада

Світло вимикатимуть усю добу: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 13 листопада

19:48Енергетика
Усі 10 нафтових гігантів Росії потрапили під масштабні санкції: деталі рішення

Усі 10 нафтових гігантів Росії потрапили під масштабні санкції: деталі рішення

19:09Світ
Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним: про що домовилися в Москві

Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним: про що домовилися в Москві

18:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

Курс долара і євро може різко злетіти: банкір озвучив прогноз на 16-22 листопада

Китайський гороскоп на завтра, 13 листопада: Свиням — прибуток, Щурам — вплив

Китайський гороскоп на завтра, 13 листопада: Свиням — прибуток, Щурам — вплив

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнати

Останні новини

19:48

Світло вимикатимуть усю добу: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 13 листопада

19:34

У Путіна, ймовірно, народився четвертий онук, але є дивна деталь - ЗМІ

19:18

Найближчі тижні можуть усе змінити: у ЄС оцінили шанси на завершення війни

19:10

Що насправді наблизить кінець війни: Андрусів - про Іран і удари по НПЗПогляд

19:09

Усі 10 нафтових гігантів Росії потрапили під масштабні санкції: деталі рішення

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
18:38

Путін на переговорах повторив анекдот Януковича: як відреагували Віткофф і Кушнер

18:29

Віткофф заявив про прогрес після зустрічі з Путіним: про що домовилися в Москві

18:17

Смажена риба не вбиратиме зайвої олії: іспанський трюк для хрусткої скоринки

18:01

Справжній скарб для дому: що можна зробити з горіхової шкаралупиВідео

Реклама
17:47

Який перець справді варто садити: найвдаліші гібриди за підсумками сезону

17:41

Орхідея почала в’янути: простий аптечний засіб допоможе врятувати рослину

17:36

Як швидко очистити конфорки газової плити від жиру: простий японський методВідео

17:29

Як перетворити звичайну яєчну шкаралупу на "біле золото" для саду

17:15

Магнітні бурі 13 листопада: на що вказують нові дані про сонячну активність

17:10

Українські королеви краси вийшли заміж за мільйонерів: як склалася їхня доля

17:04

Лобове скло замерзає щоранку: трюк автомеханіка допоможе швидше прибрати лід

16:57

Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати

16:53

Путін хоче повторити сценарій Олешок у Костянтинівці: у Зеленського відреагували

16:44

Пожовклі розетки не обов'язково міняти: простий засіб поверне їм чистоту

16:39

Дрова пліснявіють і приваблюють шкідників: 7 невдалих місць для зберігання

Реклама
16:32

НАБУ і САП рекламуватимуть фонд Стерненка, якому вже спрямували майже 57 млн грн за антикорупційними угодами, - Кравець

16:26

"Путін сказав": Зеленський попередив про нові плани РФ щодо міст України

16:26

Свіжа зелень буде під рукою всю зиму: які рослини посадити на підвіконні

16:23

Рекордні результати знищення ворога і попередження терактів свідчать, що СБУ Поклада формує ефективну модель роботи, — експерт

16:10

Долар дорожчає, євро пішов вниз: новий курс валют на 13 листопада

16:03

"Вивернув брудну білизну": Камалія заявила про погрози від відомого продюсера

15:58

Навіщо під час варіння капусти кладуть скибочку хліба: стара хитрість

15:58

Пожовклі подушки стануть білосніжними: секретний трюк прибере навіть старі плями

15:44

Данці навмисно викопують ями у своїх садах: мало хто знає, для чого вони

15:40

РФ зазнає колосальних втрат, але посилює терор: різка заява Рютте

15:34

Найщасливіший день тижня для кожного знака зодіаку: прогноз на 16–22 листопада

15:29

Тест на IQ: потрібно знайти три банани серед міньйонів за 46 секунд

15:22

Київстар ТБ ексклюзивно покаже міжнародний турнір з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP

15:19

Коти мають особливий спосіб спілкування з людьми: що з'ясували вченіВідео

15:18

Холодно навіть із увімкненим опаленням: 6 ознак поганої теплоізоляції

15:11

Модний манікюр на зиму 2027: які кольори та дизайни будуть у трендіВідео

15:03

Дощі, сніг і сильний вітер: коли Україну накриє нова хвиля похолодання

14:53

Волосся буде густим і гарним: п'ять секретів миття голови француженок

14:50

Як повторно використовувати винні корки: три побутові способи

14:44

Путін почав переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі: основні заяви

Реклама
14:41

Як отримати нові кущі малини без купівлі саджанців: простий спосіб для осені

14:32

Переговори щодо завершення війни змінять формат: Стубб анонсував важливу зустріч

14:27

Навіщо ставити миску із сіллю на підвіконня: хитрість для холодної пори

14:10

Меру Дніпра Філатову загрожує відкриття справи про держзраду — ЗМІ

13:59

"Вийти заміж": Білик зробила несподівану заяву про весілля

13:59

Україна атакувала п'ять найбільших НПЗ Росії: Генштаб назвав уражені заводи

13:57

Українська РЕБ змогла збити "Орєшнік" з курсу: в The New York Times розкрили деталі

13:47

Нові правила бронювання в Україні: що чекає на працівників

13:44

Поверне скатертині білосніжний вигляд: що додати у пралку під час прання

13:23

Світ на порозі кліматичного рекорду: 2027-й може стати найспекотнішим за тисячу років

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти