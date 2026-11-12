Українські королеви краси вийшли заміж за мільйонерів: як склалася їхня доля

Титул найкрасивішої дівчини країни відкрив багатьом українським моделям двері у вищі кола суспільства.

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Українські королеви краси - дружини мільйонерів / колаж: Главред, фото: JetSetter, missukraine.ua

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Переможниці українських конкурсів краси вийшли заміж за мільйонерів

Як зараз живуть володарки титулів "Міс Україна" та "Міс Україна Всесвіт"

Перемога на національних конкурсах краси нерідко ставала для українських дівчат не просто вершиною модельної кар'єри, а й квитком у світ великого капіталу. Главред розповість, які королеви краси пов'язали своє життя з заможними підприємцями з України, США та Європи.

Наталія Швачко ("Міс Україна-1996")

Після перемоги на конкурсі в 1996 році Наталія Швачко переїхала з України до Нью-Йорка, де успішно працювала манекенницею. У 2000 році модель вийшла заміж за 65-річного американського мільйонера Чарльза Котика, проте сімейне щастя тривало недовго - у 2005 році чоловік помер від онкологічного захворювання, і Наталія залишилася вдовою.

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Згодом Швачко вийшла заміж за майже однолітка, фінансиста інвестиційної компанії Михайла Сєдого. Розкішне весілля пара відсвяткувала на Антильських островах, де урочистості в колі рідних і близьких друзів тривали три дні. Наталія стала матір’ю двох доньок - Маргарити та Поліни.

Наталія Швачко / фото: missukraine.ua

Ксенія Кузьменко ("Міс Україна-1997")

Володарка корони 1997 року Ксенія Кузьменко свого часу вийшла заміж за мільйонера та власника компанії "Нафтогаззбут" Олександра Онищенка. Подружжя тривалий час мешкало в Бельгії, хоча Ксенія регулярно прилітала в Україну, де будувала кар’єру телеведучої та була співвласницею модельного агентства. У цьому шлюбі у пари народився син Олександр.

Пізніше подружжя розлучилося, і другим чоловіком моделі став колишній заступник голови КМДА Денис Басс. У цих стосунках у Ксенії народився другий син Платон, а 15 квітня на світ з’явилася довгоочікувана донька. Зараз Кузьменко живе з чоловіком і дітьми в Москві.

Ксенія Кузьменко / фото: 1+1

Олександра Ніколаєнко ("Міс Україна-2001")

Історія Олександри Ніколаєнко стала однією з найгучніших серед усіх українських королев краси. 6 січня 2008 року модель вийшла заміж за американського мільярдера, девелопера та власника найбільших готелів і казино в Лас-Вегасі Філа Раффіна. Пишна церемонія відбулася в маєтку Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у Флориді, а сам майбутній президент США, будучи близьким другом і бізнес-партнером нареченого, виступив на урочистості почесним гостем і свідком.

Шлюб виявився міцним і щасливим: подружжя оселилося в США й виховує двох спільних дітей. У 2010 році у пари народився син Річард Вільям, а в лютому 2012 року на світ з’явилася донька Малена Кей. Олександра рідко з’являється в медіапросторі, віддаючи перевагу тихому сімейному життю за океаном.

Олександра Ніколаєнко / фото: missukraine.ua

Людмила Бікмулліна ("Міс Україна Всесвіт-2007")

Харків’янка Людмила Бікмулліна, яка завоювала титул головної красуні країни у 2007 році, зустріла свою долю під час модельної кар’єри в Азії. У Гонконзі вона познайомилася з американським мільйонером Біллом Кеєм, за якого незабаром вийшла заміж.

Після весілля подружжя остаточно оселилося в Гонконзі, де у них народилося двоє дітей - Адріан і Ніколь. На відміну від багатьох колег по подіуму, Людмила та її чоловік обрали максимально непублічний спосіб життя: Білл Кей принципово уникає уваги преси, тому подробиці його бізнесу та сімейні знімки практично не потрапляють у мережу.

Людмила Бікмулліна / фото: missukraineuniverse.com

Олеся Стефанко ("Міс Україна Всесвіт-2011")

Володарка титулу "Перша віце-Міс Всесвіт-2011" Олеся Стефанко побудувала сімейне щастя з білоруським ІТ-підприємцем Сергієм Алісеєнко. Майбутні подружжя познайомилися в Нью-Йорку, а в червні 2016 року бізнесмен зробив моделі романтичну пропозицію в Сан-Франциско. Весілля закохані відсвяткували вже у вересні того ж року на старовинній віллі у Флоренції.

Зараз сім’я постійно проживає у США. Олеся успішно поєднує блогінг, проєкти про здоровий спосіб життя та материнство. Разом із чоловіком вона виховує двох дітей - сина Тео та доньку Каю.

Олеся Стефанко / фото: missukraineuniverse.com

Анна Андрес ("Міс Україна Всесвіт-2014")

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2014", модель і підприємниця Анна Андрес знайшла своє кохання у Франції. Її обранцем став французький бізнесмен із Бордо Давид Барокас, який успішно розвиває проєкти у сфері нерухомості та готельно-ресторанного бізнесу.

Офіційно свої стосунки пара узаконила 11 липня 2020 року, влаштувавши красиву весільну церемонію в Каннах. Сьогодні подружжя живе у Франції та виховує двох спільних синів - Джеймса та Габріеля.

Анна Андрес / фото: instagram.com, Анна Андрес

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