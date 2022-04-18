Глава української розвідки розповів, чим можна "розбити" російську армію/ Reuters

Головна ціль, яку ставив перед собою російський диктатор Володимир Путін, розв’язуючи війну проти нашої держави, залишилася незмінною – це знищення державності України.

Росія хотіла назавжди повернути Україну у свою сферу впливу. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню SPIEGEL, повідомили у Telegram ГУР.

"Як би вони досягли цієї мети, Росія так до кінця і не зрозуміла – це теж характерно для їхньої тактики. Але вони хотіли, по-перше, встановити тут, у Києві, підконтрольний Росії уряд, а по-друге – назавжди повернути Україну в російську сферу (впливу. – ред.)", – сказав Буданов.

Проте такого не сталося і не може статися, наголосив голова ГУР Міноборони.

Також він розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб перемогти російську армію. За словами Буданова, першочергово потрібні артилерійські системи. Було б бажано отримати німецькі артсистеми, адже армія ФРН у них особливо сильна, зазначив він.

"І, на жаль, нам потрібні танки, бо ми мали дуже великі втрати бронетехніки. Решта стандартне обладнання – зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка", – сказав керівник ГУР.

Окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину

Нагадаємо, вранці в понеділок, 18 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину.

У Києві місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів та дим. На Дніпропетровщині постраждали двоє людей у Синельниківському районі – там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Був також "приліт" у Павлоградському районі: людей не зачепило, але було зруйновано залізничну інфраструктуру.

У Львів прилетіло чотири ракети. Три з них потрапили у військовий об’єкт – склади, які не використовувалися. Четверта влучила у цивільний об’єкт – шиномонтаж.

Внаслідок ракетного обстрілу окупантами у Львові станом на цей час загинули семеро людей, 11 постраждали, серед них – дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.

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