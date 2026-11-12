Путін хоче повторити сценарій Олешок у Костянтинівці: у Зеленського відреагували

Кремль пропонує організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом попередньої операції на Херсонщині.

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Путін запропонував Віткоффу і Кушнеру перемир'я в Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 24 ОМБр

Що відомо:

Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці

У Кремлі пропонують діяти за прикладом попередньої операції в Олешках

У Зеленського нагадали, що під прикриттям місії РФ перекидала техніку й ротувала військових

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом попередньої операції в окупованих Олешках.

В Офісі президента України скептично поставилися до пропозиції Кремля. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам нагадав, що під час попередньої гуманітарної операції в Олешках російські військові скористалися нею для власних потреб.

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"Ну, рахуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, чого вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі", – заявив Литвин.

Водночас він наголосив, що українська сторона має з’ясувати всі обставини та деталі російської пропозиції.

Чим було вигідне перемир'я в Олешках для Кремля

Військовий оглядач Богдан Мирошников, слова якого навело Радіо Свобода, ще під час перемир'я застерігав, що пауза грає на руку окупантам.

"Те, що ворог отримав можливість за тиждень зробити більше, ніж за останні два роки, - факт", - зазначив він.

Що відомо про Олешки / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російський диктатор Володимир Путін 12 листопада зустрівся у Кремлі зі спеціальними посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зокрема, диктатор запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок. Він стверджує, що російські війська контролюють місто та готові гарантувати безпеку такої операції.

Раніше повідомлялося, що в Росії відкинули можливість обміну територіями з Україною та заявили, що мирна угода можлива лише на умовах Москви. Представник Кремля також висунув ідею створення нової системи безпеки в Європі, яку порівняв із Ялтинською конференцією. Про це заявив помічник диктатора та воєнного злочинця Путіна та очільник російської переговорної групи в Абу-Дабі Володимир Мединський.

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