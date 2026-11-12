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Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати

Марія Николишин
12 листопада 2026, 16:57
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Україна з'ясовує зі США причини ситуації, а росіяни тим часом запускають дедалі більше реактивних дронів.
Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати
Ігнат попередив про наслідки обмежень Starlink / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Ігната:

  • Обмеження Starlink і Starshield ускладнили роботу ППО
  • Україна з'ясовує зі США причини ситуації
  • До 13:00 РФ запустила 78 БПЛА, з них близько 40 реактивних

Обмеження швидкості Starlink та Starshield б'ють по українській протиповітряній обороні та звужують її можливості зі знищення ворожих повітряних цілей. Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Київ 24.

Речник наголосив, що з такою ситуацією Сили оборони стикаються вже не вперше. За його словами, проблеми зі зв'язком безпосередньо позначаються на роботі ППО.

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"Сьогодні Starlink і Starshield використовуються, щоб перехоплювати ворожі дрони, реактивні цілі, щоб захистити державу від терористичних атак, які тривають практично цілодобово", - наголосив Ігнат.

Причини обмежень українська сторона наразі з'ясовує з партнерами у Сполучених Штатах.

Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати
Starlink / Інфографіка: Главред

Проблеми зі зв'язком збіглися з інтенсивними обстрілами: противник не зупинявся й удень, починаючи з 7:00 12 листопада.

"Станом на 13 годину маємо 78 БПЛА, з яких близько 40 є реактивні", - сказав Ігнат.

Саме такі цілі найскладніше перехоплювати. За словами речника Повітряних сил, на великій висоті й швидкості з ними здатні працювати лише вкрай обмежені засоби, тож основна ставка робиться на льотчиків-винищувачів.

Ігнат також повідомив, що під час нічної атаки ворог міг випустити ракети чотирьох типів, які летять балістичною траєкторією: "Іскандер-М", "Циркон", ракети комплексу С-400 та північнокорейські KN-23. Остаточно їх мають ідентифікувати фахівці після аналізу уламків.

Starlink обмежує ППО: Ігнат розкрив, які цілі стало важче збивати
Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Коли виникли збої в роботі Starshield

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українські підрозділи вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості терміналів Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год) - вздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

За його словами, через це засобам збиття бракує швидкості для перехоплення реактивних дронів країни-агресорки РФ, і вже є влучання.

"Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", - наголосив він.

Starshield
Starshield / Інфографіка: Главред

Starlink в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати навмисне уповільнення роботи Starlink та його військової версії Starshield в Україні.

Видання The Wall Street Journal писало, що засновник SpaceX Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Водночас мультимільярдер Ілон Маск поширив у соцмережі X допис, автор якого вважає помилкою рішення SpaceX дати Україні доступ до Starlink на початку повномасштабного вторгнення Росії. Сам мільярдер не додав до допису жодного слова й обмежився мовчазним репостом.

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