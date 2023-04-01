Дівчина зробила пропозицію бійцю під крапельницею: в реанімації Дніпра відбулося весілля

Дарина зробила пропозицію своєму коханому одразу після того, як він прийшов до тями. Організувати церемонію одруження прямо в реанімації допомогли лікарі.

Дівчина зробила пропозицію бійцю прямо в реанімації / Фото pixabay.com, скріншот

В одній з лікарень міста Дніпро відбулося весілля - тяжкопоранений військовослужбовець Михайло одружився зі своєю 20-річною коханою. Дівчина сама зробила пропозицію бійцеві, щойно він прийшов до тями.

22-річний захисник України приєднався до Збройних Сил влітку минулого року. У березні боєць отримав важку мінно-вибухову травму в Донецькій області, передає ТСН.

Завдяки зусиллям і професіоналізму лікарів, військовослужбовець прийшов до тями, проте попереду у нього ще тривала реабілітація.

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Кохана бійця, 20-річна Дарина, одразу ж після стабілізації стану бійця вирішила зробити йому пропозицію.

Одружилася пара прямо в реанімації, а з організацією святкової церемонії допоміг персонал лікарні.

Лікарі впевнені, що Михайло стане на ноги і повністю відновиться, проте до цього слід пройти тривале лікування.

"Він у мене найкращий. За його доброту, щирість, він найдорожчий, знаю, що все буде добре", – сказала дівчина.

Як повідомляв Главред, боєць ЗСУ, якому ампутували обидві ноги через рани, отримані в жорстоких боях проти російських окупантів, дуже зворушливо зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині яні.

Раніше командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), який героїчно обороняв Маріуполь, повернувся з російського полону. Офіцер прямо в лікарняній палаті зробив пропозицію та подарував своїй нареченій обручку з діамантом.

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