Зірка Ліги сміху зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині: "перейшли на новий рівень"

Війна довела Роману Міщерякову, що Юлія - його доля.

Роман Міщеряков і Юлія Кушнір побралися / instagram.com/misheriakov

Український комік, зірка "Ліги сміху" і ведучий Роман Міщеряков розбив чимало сердець - після виходу шоу "Пара на мільйон" з Лесею Нікітюк у нього з'явилася ціла армія прихильниць, які мріють про симпатичного шоумена.

Однак Міщеряков вже п'ять років перебуває у відносинах зі сценаристкою Юлією Кушнір, і нещодавно вирішив перевести роман на новий рівень. І якщо під час війни чимало пар оголосили про розлучення, союз Юлії та Романа став лише міцнішим.

Про це ведучий зізнався у "Тихому вечорі з Оленою Кравець". Гуморист зазначив, що взаємна підтримка не дає йому розкиснути під час війни, до того ж Юлія надихає його. Потрібний висновок він зробив самостійно, і встав перед обраницею на одне коліно.

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"Я кохаю її. І та підтримка одне одного, яка була в нас цього року, вона зробила наші стосунки ще міцнішими. Вони перейшли на новий рівень. Я зробив Юлі пропозицію, і вона сказала "Так", - поділився радісною новиною з глядачами Роман Міщеряков.

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