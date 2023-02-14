Зірка Ліги сміху зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині: "перейшли на новий рівень"

Український комік, зірка "Ліги сміху" і ведучий Роман Міщеряков розбив чимало сердець - після виходу шоу "Пара на мільйон" з Лесею Нікітюк у нього з'явилася ціла армія прихильниць, які мріють про симпатичного шоумена.
Однак Міщеряков вже п'ять років перебуває у відносинах зі сценаристкою Юлією Кушнір, і нещодавно вирішив перевести роман на новий рівень. І якщо під час війни чимало пар оголосили про розлучення, союз Юлії та Романа став лише міцнішим.
Про це ведучий зізнався у "Тихому вечорі з Оленою Кравець". Гуморист зазначив, що взаємна підтримка не дає йому розкиснути під час війни, до того ж Юлія надихає його. Потрібний висновок він зробив самостійно, і встав перед обраницею на одне коліно.
"Я кохаю її. І та підтримка одне одного, яка була в нас цього року, вона зробила наші стосунки ще міцнішими. Вони перейшли на новий рівень. Я зробив Юлі пропозицію, і вона сказала "Так", - поділився радісною новиною з глядачами Роман Міщеряков.
Раніше єдина донька репера і актора Емінема Хейлі Джейд Скотт прийняла пропозицію руки і серця від свого бойфренда Евана Макклінтока, якого в мережі вже називають найсміливішим чоловіком.
Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.
Інші новини:
- Меган Фокс відповіла на чутки про те, що вона кинула нареченого через його зраду
- Принц Гаррі і Меган Маркл готуються оголосити, що чекають третю дитину
- Блейк Лайвлі "проговорилася", що вона і Райан Рейнольдс стали батьками в четвертий раз