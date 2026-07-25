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У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та "прильоти"

Олексій Тесля
25 липня 2026, 00:40
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Зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури та в АЗС.
Військові РФ створюють
Росія завдає ударів дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-а ОМБр

Головне:

  • Сумська громада зазнає атаки російських БПЛА
  • Кількість загиблих зросла до двох осіб, є поранені

Російські війська продовжують завдавати ударів по Сумській області за допомогою дронів, у результаті атак є загиблі та поранені.

"Сумська громада зазнає атак російських БПЛА. Є влучання. Підтверджено загибель однієї людини. Її особу наразі встановлюють", - повідомив голова ОВА Олег Григоров.

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Також є постраждалі. Медики надають пораненим необхідну допомогу.

За словами Григорова, російський ударний БПЛА, імовірно реактивного типу, вразив об’єкт цивільної інфраструктури. Пошкоджено складські приміщення та транспорт.

У Сумах прогриміла серія вибухів: що відомо про жертви, поранених та
/ Главред

Подробиці ударів РФ по Сумах

За інформацією міськради Сум, зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста.

Також ворог завдав удару по автозаправній станції та даху багатоквартирного будинку в Ковпаківському районі.

При цьому кількість загиблих зросла до двох осіб. Попередньо три особи постраждали.

Знімок екрана
/ t.me/s/kobzarartemsn

Жданов про регіони, які залишаються під загрозою ударів РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що найбільш вразливими для російських атак залишаються прикордонні та прифронтові області України. За його словами, саме ці регіони найчастіше опиняються в зоні досяжності російських засобів ураження, тому ризик обстрілів об’єктів критичної інфраструктури там залишається високим.

Експерт також зазначив, що російські війська продовжують завдавати ударів по логістичних об’єктах. На його думку, такі атаки спрямовані на порушення транспортних маршрутів та ускладнення постачання українських сил.

Удари РФ по Україні: новини за темою

Як писав Главред, російська атака на Київ раніше призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося про те, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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