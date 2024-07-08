Десятки загиблих та більше сотні поранених: що відомо про жертв російської атаки

Російські окупанти вдарили по дитячій лікарні Охматдит.

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Російські окупанти вдарили по Україні ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти зранку 8 липня безжально атакували Україну ракетами. Внаслідок цього загинуло дуже багато людей, більше сотні - поранені. Деталі розказали рятувальники.

Загалом відомо, що російські ракети вбили щонайменше 31 людини у різних містах України, поранені - 125 людей. Кількість постраждалих та загиблих може різко зрости, адже рятувальники продовжують розбирати завали.

Лише у Києві, станом на 15:30, відомо про 22 загиблих людини, ще 72 - постраждали. Поки що відомо про загибель 2 людей в Охматдиті, ще 10 - постраждалі. З-під завалів вдалося врятувати 4 людини, три з них - діти.

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У Генпрокуратурі зазначили, що у Солом'янському районі Києва загинуло 7 людей, у Шевченківському - 5, у Дніпровському - 7.

У МВС зазначили, що у Дніпропетровській області загинуло 11 людей, ще 62 людини - поранені.

"Росія пошкодила понад 50 цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади ... Аварійно-рятувальні роботи на місцях найбільших ударів тривають. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Окрема вдячність усім небайдужим людям, які кинулися на допомогу. Єдність робить нас сильнішим", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про загиблих в Охматдиті

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" загинула дитячий нефролог - 30-річна Світлана Лук'янчук. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

Жінка народилася у Львові. Вона була сиротою і росла з рідною тіткою.

"Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом. Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять", - написав Садовий.

У Києві загинула 30-річна лікарка Охматдиту / фото: Андрій Смолій

Масована атака Росії на Україну 8 липня - що відомо

У ніч на 8 липня Росія запустила рій ракет у бік України. Про рух ракет між областями та роботу ППО у деяких із них повідомили Повітряні сили України.

Вже вранці вибухи пролунали спершу у Дніпрі та в Кривому Розі, а потім про російську атаку повідомили у столиці. Уламки від ракет впали у декількох районах Києва, а також зафіксували влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як потім з'ясувалося, мова йшла про дитячу лікарню "Охматдит".

В ОП одразу відреагували на обстріли окупантів та заявили, що РФ вела обстріл по цивільних та інфраструктурі, цілеспрямовано била по дітях.

Згодом представники влади повідомили про наслідки ворожих ударів: у КМВА кажуть про щонайменше 20 загиблих та 35 постраждалих, у Кривому Розі відомо про 10 загиблих та 41 пораненого, у тому числі 9 тяжких. Під час атаки по Дніпру загинув чоловік та є 6 постраждалих, а в Покровську на Донеччині 3 людини загинули внаслідок удару ворога.

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