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Десятки штурмовиків РФ знищено: розкрито деталі значних втрат ворога на півдні

Олексій Тесля
20 лютого 2024, 10:43
Російські окупанти не залишають спроб штурмувати позиції ЗСУ, розповіла Наталія Гуменюк.
Українські військові, Наталія Гуменюк
Стали відомі результати важких боїв на півдні / 28 ОМБР імені лицарів Зимового походу, скрін

Ситуація на південному напрямку досить напружена, але повністю контрольована українськими захисниками, повідомила керівник координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За добу російські окупанти 5 разів безуспішно штурмували позиції ЗСУ, зазнавши втрат, розповіла вона в ефірі телеканалу Еспресо.

"На півдні ситуація залишається досить напруженою. Оскільки росіяни не залишають спроб штурмувати наші позиції, але без успіху для них. Вони не мають жодних успіхів у кожному своєму штурмі", - каже представник Сил оборони півдня.

відео дня

За її даними, ворог зробив 16 штурмів. Однак через сильний туман вони не змогли залучити свої повітряні сили, навіть безпілотні.

Вона також уточнила, що за добу ЗСУ ліквідували понад 70 російських загарбників. Ворог здійснив 5 штурмів.

"Результату знову-таки немає, а втрати у ворога досить потужні. Понад 70 окупантів були знищені. Також є у них втрати важкої артилерії, мінометних розрахунків і навіть човен", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що на півдні у росіян великі втрати, названі напрямки. На кількох напрямках українські захисники продовжують стримувати ворога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні. Російські окупанти в ході наступальних дій на запорізькому напрямку застосовують звичну для них тактику малих груп, сказав Олександр Тарнавський.

Як повідомлялося раніше, бійці ЗСУ зірвали ще один наступ РФ на запорізькому напрямку. Сили оборони знищили військову техніку та солдатів російських окупантів.

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війна в Україні ЗСУ Наталія Гуменюк
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