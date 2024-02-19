"Ворог на околицях Роботиного знищується": у ЗСУ відбивають наступ РФ на півдні

Російські окупанти під час наступальних дій на Запорізькому напрямку застосовують звичну для них тактику малих груп, сказав Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищують ворога в околицях Роботиного - Тарнавський / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії 10 разів намагалися атакувати позиції сил оборони України у районі населеного пункту Роботине Запорізької області. ЗСУ знищують ворога. Про це заявив командувач оперативного стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що ЗСУ відбивають атаки російських військ на Запорізькому напрямку. Ворог атакує у районі Роботиного.

"Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням декількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботиного знищується", - наголосив Олександр Тарнавський. відео дня

Наступ військ РФ на Запорізькому напрямку

Окупанти Росії прагнуть вийти на адміністративні кордони Запорізької області, вважає боєць Легіону Свобода Костянтин Денисов. Зокрема, противник формує штурмові підрозділи, щоб відсунути українські війська із позицій.

Протягом двох діб окупанти намагаються наступати на Запорізькому напрямку.

18 лютого війська РФ пішли в атаку в Запорізькій області та нарвалися на розгром від ЗСУ. Ворог застосував близько 30 одиниць військової техніки, але змушений був повернутися на попередні позиції.

19 лютого бійці ЗСУ зірвали ще один наступ РФ на Запорізькому напрямку. Сили оборони знищили військову техніку та солдатів російських окупантів.

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