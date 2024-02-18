Україні потрібно переносити війну в Росію: начштабу Азова зробив заяву

Росія не виснажена, вона не задіює всі наявні ресурси, тому що готується до війни з НАТО, вважає начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич.

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У Росії немає лінії оборони на своїй території, цим потрібно скористатися - Кротевич / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Окупанти агресора Росії виснажують сили оборони України і можуть зважитися на рейдову операцію. Вони самі не виснажені, а готуються до війни з НАТО. Українським військам потрібно переносити війну на ворожу територію, де у противника немає таких укріплень. Про це заявив начальник штабу бригади бригади Нацгвардії Богдан Кротевич.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук він розповів про те, що ЗСУ могли б провести рейдову операцію на території Росії.

"Вони виснажують, виснажують, а потім... чому б не напасти на Чернігів чи Суми? Чому ні? Зробити рейдову операцію... До речі, ми так само можемо зробити. Не знаю, чи там партнери, чи не партнери, чи вони проти... але я точно знаю, що простіше просити вибачення, ніж дозволу. Я б на нашому боці так само зробив", - зазначив Кротевич.

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Як вважає військовий, захід до РФ, наприклад, силами ДРГ, може змінити хід війни. Поки що українці не можуть виснажувати росіян.

"Виснаження за рахунок чого? Що ми своїх людей на наступальні дії закидаємо? Ні. За рахунок того, що ми свій контрнаступ на 5 ліній оборони направляємо? Ні. А якщо ми зараз проведемо рейдову операцію на території Російської Федерації, де у них лінія оборони не побудована зовсім, - то що Росія змушена буде зробити? По-перше, паніка у російського населення", - пояснив Кротевич.

За його словами, начальник ГУР Буданов має рацію, коли каже, що потрібно переносити війну на територію Росії. Потрібно ризикувати, адже такі операції вже проводилися в рамках ООС на Донбасі.

"Ми брали на себе відповідальність. Тому що переможців не судять. Воно може вийти жахливо і всі будуть говорити: "Ось... той, хто сказав, що так треба зробити, і той, хто проводив неправий..." і тому подібне. Але потім, ця людина важливіша за короля чи королеву всіх часів", - наголосив Богдан Кротевич.

Війна Росії проти України

Збройні сили України вийшли з Авдіївки, 17 лютого таке рішення ухвалив головнокомандувач військ Олександр Сирський. Командування відвело війська на більш вигідні оборонні позиції. Українські військові змушені були вийти з міста в умовах значної переваги окупантів у силах і засобах.

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ, вважають у Третій штурмовій бригаді. Війська готові до подібного розвитку подій. Максимум, на що можуть розраховувати росіяни, це локальні атаки.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, війська РФ спробують захопити Куп'янськ і Часів Яр до виборів президента Володимира Путіна. Також вони способи атакувати на Запорізькому напрямку в районі Роботиного.

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