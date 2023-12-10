Всього за добу ЗСУ ліквідували сотні окупантів на Таврійському напрямку

Армія України стійко продовжує бій.

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Всього за добу ЗСУ ліквідували сотні окупантів / колаж: Главред, фото: 67ОМ , 22 ОМБ

За минулу добу українські захисники змогли ліквідувати сотні росіян і десятки одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Стало відомо, що за 24 години окупанти завдали 6 авіаударів, 512 артобстрілів і провели 33 бойових зіткнення.

Ситуація на напрямках

У районах Авдіївки, Тоненького, Новобахмутівки та Первомайського Силам оборони України вдалося відбити 19 атак.

відео дня

У районах Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки ворога стримують, там було відбито 8 атак. На Шахтарському напрямку в районі Старомайського українські захисники відбили 2 ворожі атаки.

На запорізькому напрямку в районах Новопокровки та на захід від Роботино військові України відбили 3 атаки окупантів.

Втрати ворога

У прес-службі повідомили, що Мелітопольський напрямок тримає оборону, Сили оборони активно завдають втрат ворогові, виснажують його вздовж всієї лінії зіткнення і ліквідують техніку.

За добу ЗСУ вдалося знищити:

5 ББМ

1 артсистема

склад боєприпасів

2 склади з паливно-мастильними матеріалами

5 одиниць техніки

Ситуація на фронті

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

Також, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работиного.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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