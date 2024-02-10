Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки

На кількох напрямках українські захисники продовжують стримувати ворога.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

За добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, йдеться в повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Новопокрівки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Втрати армії РФ

Загальні втрати ворога в живій силі на Таврійському напрямку за минулу добу склали 361 особу.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці становлять 13 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема:

2 танки;

1 ББМ;

1 артсистема;

6 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

2 склади боєприпасів росіян.

Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" сотні штурмовиків РФ разом із бронетехнікою. Українські сили продовжують стримувати окупантів на кількох напрямках.

Як раніше повідомлялося, у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

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