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Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки

Олексій Тесля
10 лютого 2024, 11:45
На кількох напрямках українські захисники продовжують стримувати ворога.
Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 22-га окрема механізована бригада

За добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, йдеться в повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського та Невельського Донецької області.

відео дня

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Новопокрівки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

Втрати армії РФ

Загальні втрати ворога в живій силі на Таврійському напрямку за минулу добу склали 361 особу.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці становлять 13 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема:

  • 2 танки;
  • 1 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 6 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки;
  • 2 склади боєприпасів росіян.

Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" сотні штурмовиків РФ разом із бронетехнікою. Українські сили продовжують стримувати окупантів на кількох напрямках.

Як раніше повідомлялося, у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

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Авдіївка ЗСУ війна Росії та України
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