Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки

За добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 17 авіаударів, здійснив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, йдеться в повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Зазначається, що Сили оборони минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак - біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника на захід від Новопокрівки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
Втрати армії РФ
Загальні втрати ворога в живій силі на Таврійському напрямку за минулу добу склали 361 особу.
Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці становлять 13 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема:
- 2 танки;
- 1 ББМ;
- 1 артсистема;
- 6 автомобілів;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 2 склади боєприпасів росіян.
Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.
Війна в Україні
Раніше повідомлялося, що ЗСУ "перемололи" сотні штурмовиків РФ разом із бронетехнікою. Українські сили продовжують стримувати окупантів на кількох напрямках.
Як раніше повідомлялося, у РФ великі втрати, бригадний генерал назвав напрямок. Ворог за добу провів 55 бойових зіткнень і здійснив 666 артобстрілів, розповів Олександр Тарнавський.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.
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